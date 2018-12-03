Дневник молодого отца: Жалеть нельзя наказывать

Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже девять месяцев как отец. 13 февраля у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

С возрастом у Мишки начал портиться характер. Я всегда думал, что уж мой-то ребенок никогда не будет закатывать истерик в супермаркетах, требуя купить игрушку, а любую конфликтную будет решать с помощью диалога. Ха и еще раз ха! Маленький спиногрыз вертит мной и женой как хочет – верещит, как поросенок, делая вид, что плачет, когда ему что-то надо, а возьмешь его на руки – ехидно смеется.

Я всегда думал, что уж мой-то ребенок никогда не будет закатывать истерик в супермаркетах.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Про демонят

Я видел примеры, когда детям позволялось все, и жалкое положение их матерей, которые буквально умоляли успокоиться или пытались объяснить демонятам, что нельзя бить кошку палкой, плевать в людей и т.д. Надо ли говорить, что ни одна мольба и просьба не помогла, в связи с этим вопрос, когда можно начинать пороть детей?

Мне кажется, дети, взрослея, будут всегда испытывать на прочность родителей, и пытаться раздвинуть границы, которые они устанавливают. Согласитесь, не все рубежи можно переходить. Я помню, у меня был огромный пес, когда тот наглел, я «понижал» его статус, демонстрируя, что я более доминантная особь – отбирал еду, придавливал к земле, показывая силу. Он постоянно пытался оспорить авторитет. Стоит расслабиться, отпустить контроль и вот пес смотрит тебе прямо в глаза, словно вызывая на дуэль. Отведешь взгляд – сдал позицию. А как быть с детьми? С ними ведь не гуманно такими способами обращаться.

Михан-великан

Я все-таки надеюсь, что мы с Михой научимся ладить без наказаний. Я не хочу стать тем персонажем в семье, которым всех пугают – вот папа придет и тебе всыплет по первое число. Мне больше нравится роль хорошего полицейского. Тем более, что сделать это гораздо проще.

На днях спустил семейные деньги на горнолыжное снаряжение, теперь у меня есть сноуборд и все необходимое. А все ради Мишки! Буду прививать ему любовь к спорту с малых лет – сноуборд, походы, купание в горных реках. Жена, наивная, думает, что он будет ходить на танцы.

Дети, взрослея, будут всегда испытывать на прочность родителей, и пытаться раздвинуть границы, которые они устанавливают.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Конечно, если Мишаня вдруг почувствует в себе тягу к различным па и гранд батманам, а жуткое телевидение с культом танцев могут сделать свое дело, пускай идет. Но скорее всего он будет огромным под два метра ростом мужиком – а большие люди все немного неловкие. Нам проще дрова рубить, чем грациозно отплясывать.

Кстати, Мишка уже весит почти 13 килограммов. Наши знакомы, у которых есть дети, смотрят на него, и говорят, что Миша в свои десять месяцев выглядит так, как их дети в полтора года.

«Нам надо взять паузу до лета»

Такое сообщение я получил на днях от жены. Ей показалось, что в одном из моих постов в соцсетях я что-то написал не так. Честное слово, я ничего такого не имел в виду, но разве это объяснишь женщине, когда она уже все решила. Пока меня не было, она успела со мной поссориться, обидеться, потом остыть и принять решение – уехать к маме в деревню до лета. Самое смешное, что ее подружка была с ней согласна, что в злосчастной публикации есть намек и скрытый смысл. Ей богу, это какой-то «Дом-2».

Мишаня.Видео: Иван Олексюк

Конечно, мы все обсудили на «лобном месте» (на кухне), Ира успокоилась и разрешила мне спустить часть моей зарплаты на ту самую горнолыжку. В итоге все остались довольны.

Продолжение следует…

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