2018-08-05T08:37:04+03:00
Общество

Дневник молодого отца: Мишка растет как на дрожжах, хохочет и ползает задом наперед

Корреспондент барнаульской «Комсомолки» познает первые радости отцовства [часть 12]
Иван ОЛЕКСЮК
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Миша начинает есть не только грудное молоко – овощи, ягоды, на очереди – мясо.Миша начинает есть не только грудное молоко – овощи, ягоды, на очереди – мясо.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже пять месяцев как молодой отец. 13 февраля у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим первым родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

Безотцовщина

Семья в деревне уже второй месяц. Мишка прибавил пару килограммов, у него прорезались первые нижние зубы, и он теперь все пытается попробовать на зубок – чешет челюсти. Он начал ползать, пока что лучше всего у него получается делать это раком – в обратную сторону. А еще он беспрестанно хохочет. Только этого всего я не видел – деревня находится в пяти часах езды от города, кроме того я уезжал на заработки в горы – семья дело накладное – поэтому все самое интересное пропустил.

Даже немного теперь страшно – узнает ли при встрече? Успокаиваю себя тем, что потом буду брать сына с собой в горы. Но признаюсь честно, черная тоска от разлуки меня не охватила – некогда. Хотя, конечно, от видео с сыном на глаза почти наворачивается скупая слеза.

Кроме того, в деревне по-настоящему хорошо. Михан растет на ягодах и овощах с грядки, а по вечерам – баня. О такой жизни я мечтаю, но позволить себе пока не могу. Кстати, Ира моет его по-взрослому – на полке, да еще и пару поддает. Правда температура небольшая, всего градусов сорок, но Мишке нравится. Будет потом хорошим компаньоном попариться.

За полгода отцовства ни в голове, ни в жизни почти ничего не изменилось, одно могу сказать точно, смысла стало больше – есть зачем вставать по утрам.

Дневник молодого отца: Мишка растет как на дрожжах, хохочет и ползает задом наперед.

Я не узнаю его из тысячи

Пришло то время, когда мне стало интересно говорить о детях – что поделать, теперь это моя реальность. Это притом, что раньше, я от этих разговоров на пятой секунде «отключался» и переставал слушать собеседника – только кивал в нужный момент. Сейчас это обмен опытом.

Но как бы там ни было, мне по-прежнему кажется, что все дети похожи как две капли воды. Если бы сейчас Мишка ходил в садик, и по какой-то причине его одежда оказалась на другом малыше, я мог бы запросто привести этого ребенка домой, позабыв своего. Я понял, что ни один такой, когда свояк (муж сестры жены) спутал на видео своего сына и Мишку. Ну а как их различать – у них же даже черт лица характерных нет.

Про мясо

Миша начинает есть не только грудное молоко – овощи, ягоды, на очереди – мясо. Я не ел ничего мясного больше восьми лет и, конечно, считаю, что прожить без него можно. Ира, как и положено деревенским жителям, без наваристого мясного бульона считает еду пустой. По-настоящему по этому поводу мы даже ни разу не спорили – повода не было, каждый ест то, что захочет. Я надеюсь, Мишка будет видеть, что его отец не всегда ест бутерброды с колбасой и сможет сам решать без установки «надо есть мясо, а то не вырастешь», что ему хочется. А уж за тем, чтобы сына не заставляли есть котлету, когда он хочет яблоко, я прослежу.

И еще немного асоциального – Мишка по-прежнему без прививок. Должны были ставить в июне, но анализы оказались не совсем подходящими, а после семья уже переехала в деревню. Мне кажется, это даже к лучшему – путь окрепнет. Тем более, что основная зараза в городе, где скопление людей, а в деревне никакой гепатит ему точно не грозит.

Кстати, недавно Михалек простыл, засипел голос и покраснело горло. Ира смела половину того, что было в деревенской аптеке, и сейчас с парнем уже все в порядке. Если честно, меня легкая паранойя жены по поводу здоровья сына успокаивает – Мишка в надежных руках и можно не пытаться все контролировать.

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Часть 5

Часть 6

Часть 7

Часть 8

Часть 9

Часть 10

Часть 11

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