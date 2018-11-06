Дневник молодого отца: Наш дом превращается в контактный зоопарк

6 Нояб. 06:31 2018-11-07T08:04:30+03:00

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Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже восемь месяцев как отец. 13 февраля у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

Наш дом медленно и верно превращается в контактный зоопарк. Я не знаю, как это произошло, но теперь у нас живет старая кошка с дурным характером и черепаха, которая прячется от Михи и кошки по темным углам. Кошка, кстати, на испытательном сроке.

В моем детстве у меня были практически все домашние животные - кошки, собаки, хомяки, крысы, аквариумный рыбки, канарейки, ящерицы. Периодически кто-то из них погибал от лап и когтей более крупных особей, но их место неизменно занимал новый питомец. Мои родители это смиренно терпели. Последние пять лет я жил счастливо без единой скотины в доме – радовался, что вышел на «новый уровень осознанности» и не испытываю ни малейшего умиления при виде кошек и собак, не говоря уже о менее приятных созданиях. Похоже, карма пришла ко мне со счетом за услуги.

Пока питомцы на испытательном сроке. Три залета - и депортация.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Про расходы

Наверное, это типично мужское – считать, во сколько что обходится. По крайней мере, меня успокаивает, когда я точно знаю, сколько в месяц трачу на содержание машины, ребенка, походы в кино и т.д. В этом нет особого смысла, потому что, по большому счету, все расходы обоснованы и не уменьшатся, но иногда это отдергивает от необдуманных поступков. В общем, в октябре на ребенка мы спустили около 15 тыс. рублей – это анализы в частной клинике (муниципальная облажалась с оборудованием, и чтобы не выкачивать из Мишки лишний раз кровь, мы пошли в платную клинику), одежда на зиму (причем большую часть нам отдали друзья и родственники), ну и всякие мелочи – такси, еда и прочее. А ведь скоро начнутся всякие кружки, секции, детский сад и походы в "бургер-кинги" всех мастей.

Кажется, мне нужна еще одна работа. Может, поэтому у нас столько разводов – мужики не вывозят? Мне повезло в этом плане, Ира умудряется работать удаленно. По большому счету, она зарабатывает как в школе, но при этом не нужно возиться с отчетами. Ну и плюс ко всему – это помогает отключиться от цикла по уходу за Мишкой «покормить-развлечь-спать уложить». А еще это отвлекает внимание от меня. Серьезно, чем больше Ира занята, тем меньше днем я получаю от нее сообщений «Вечером нам надо серьезно поговорить».

Чем больше Ира занята, тем меньше у нас разговоров "по душам".Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Про отношения

Реально, это самый отстойный анонс, который только можно придумать. Серьезный разговор – это разбитая машина, спущенные накопления, найденная переписка с другими женщинами или беременность. Наверное, женщины думают, что нам нужно время, чтобы подготовиться к разговору. Да это все равно, что вас объявили в уголовный розыск за покушение на президента.

Женщины, если вы хотите обсудить темы «наши отношения», «куда мы движемся» или «нужно срочно делать ремонт», начинайте об этом говорить внезапно.

Как-то Ира, когда еще только была беременной, провожая меня утром на работу выдала: «Нам нужно будет серьезно поговорить». Знаете о чем? Она хотела предложить мне взять небольшой отпуск, чтобы провести уборку в маленькой однокомнатной квартире. Но беременные – это вообще отдельный разговор.

Продолжение следует…

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