Дневник молодого отца: Мальчонка у меня – крепыш!

СЕГОДНЯ 06:24 2018-09-24T06:32:36+03:00

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Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже семь месяцев как отец. 13 февраля у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим первым родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

Представьте, что вы сладко спите – ведь это выходной, а время всего шесть утра. И тут со всего размаху вам прилетает в глаз – это проснулся Миша, которому больше нравится спать с родителями, чем в своей кровати. У Мишани пока нелады с моторикой – нервная система еще только формируется, поэтому вместо точных движений или вежливых «кхм-кхм, отец проснись, новый день пришел» - он лупит, куда придется – это так он пытается ухватиться за крестик на шее. Я не жалуюсь, меня даже восхищает, какой у меня мальчонка крепыш.

Когда-то я думал, что буду главным хотя бы в своей собственной кровати, но 7-месячный пацан «отжал» большую часть супружеского ложа, как раз плюнул (может, станет рэкетиром?) Теперь мы с женой спим по краям, а Миша, раскинувшись звездой, в центре. Наши друзья, у которых дети уже подросли, учат – раз дадите слабину, не изгоните его из своей постели до самой школы. Но как ему отказать?

Скачок развития

Миша давно уже научился стоять на четвереньках, только до него не доходило, как ползать – он, как лягушонок, прыгал с раскачки. И тут в один день он начал ползать по-взрослому, да еще и переворачивать горшки с цветами, которые стояли на полу. Теперь за ним нужен глаз да глаз – не успеешь отвернуться, и он ныряет щучкой с кровати. Зато с каждым днем с ним становится интереснее, он уже не «овощ», который многозначительно смотрит на тебя и время от времени улыбается.

Михан старается подражать: посадил его себе на колени в машине, так он принялся крутить руль (может станет дальнобойщико, а лучше летчиком)! Ему интересно пробовать все, что я сам ем, когда мы сидим за столом. Он пытается, но ему, конечно, нельзя, по крайней мере, пока жена не видит.

А еще Михан растет отличным компаньоном для бани. Мы сейчас ходим ненадолго, но он уже кряхтит как взрослый мужичок, типа, давай, батя, поддай еще!

Когда-то я мечтал объехать весь мир, а сейчас думаю – может, лет через 20, когда Миха подрастет, и ему уже буду не особенно нуженФото: ОЛЕКСЮК Иван

Ребенок вместо сигнализации

Купил для Миши кресло в машину, мол, безопасность превыше всего – так ведь учат гаишники? Попрактиковали смирение по городу – вроде бы все получилось неплохо, решили ехать в деревню, а это 360 километров от Барнаула. На выезде из города Михалек начал орать, будто его режут.

Этот голос можно было бы записать и использовать как сигнализацию. Или включать и отпугивать ворон на полях, спасая алтайские урожаи – не обращать внимания на этот визг невозможно. Кресло я, кстати, поставил за сидением водителя, говорят, так безопасней. Теперь я в этом сомневаюсь – когда тебе орут в затылок, о безопасности стоит забыть. Ну и присовокупите к этому улюлюканье Иры, которая, завывая как банши (прости, дорогая), отвлекала его.

Через 20 минут я сдался, а Миша радостно умолк, оказавшись у матери на руках. Что вы думаете, случилось через пять минут? Нас остановили гаишники.

- Что, не сидит малыш в кресле? – спросил инспектор, видя мое измученное лицо. – Ну, вы повнимательней, Иван Олегович, штрафы нынче большие.

И он меня отпустил. Мне хотелось его обнять, правда. Я даже пообещал себе больше никогда не нарушать правил (ну, или постараться), чтобы не подвести этого офицера. Кстати, обратно в город мы доехали более-менее спокойно – Миха дрых то в кресле, то на руках.

Знаете, с рождением Мишки много изменилось в жизни. Когда-то я мечтал объехать весь мир, переплыть океан, как Федор Конюхов, а сейчас думаю – ну, может быть, лет через 20, когда Миха подрастет, и ему уже буду не особенно нужен.

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