2018-10-15T15:21:58+03:00
Общество

Дневник молодого отца: Жизнь - бесконечный детский праздник, с которого неловко уйти

Корреспондент барнаульской «Комсомолки» познает первые радости отцовства [часть 15]
Иван ОЛЕКСЮК
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С каждым днем Михан становится все быстрее и умнее.С каждым днем Михан становится все быстрее и умнее.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже восемь месяцев как отец. 13 февраля у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим первым родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

С каждым днем Михан становится все быстрее и умнее. Это как в книге Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», где умственно отсталый парень превращался в гения – так и у Михи восхождение по ступеням разума становится все явственней: он ловко хватает предметы, может перевернуть стул, быстро ползает и смотрит уже не как инопланетянин на тебя, а вполне осознанно.

Мы начали водить Мишу в бассейн. Каждые выходные он плескается там по полчаса. Представляете, с молодыми девчонками-инструкторами он гогочет и строит им глазки, а с женщинами постарше хныкает. Я его в чем-то понимаю. Но самое главное - после бассейна он спит как убитый.

Михе нравятся девчонки помоложе. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Михе нравятся девчонки помоложе.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Жизнь с ребенком превратилась в праздник. Бесконечный детский утренник, с которого тебе неловко уйти, хотя твой карапуз давно уже отплясал. Причем это самостоятельный выбор – жена меня спокойно отпускает пойти куда-нибудь развлечься с приятелями, но обычно я выбираю Миху. Он будто помогает удержаться от того, чтобы не свалиться в пропасть раздражения и осеннего уныния.

Частные клиники

Жена втихушку пошла на прием к врачу в частную клинику – мы ходили туда сдавать анализы, потому как в государственной какие-то проблемы с достоверностью результатов. Реального повода обращаться за консультацией к стороннему специалисту не было – это из разряда «поговорите со мной о моей ребенке, а я вам за это заплачу».

Миха - на вождь племени опавших листьев. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Миха - на вождь племени опавших листьев.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Вы знаете, я за то, чтобы у детей было все самое лучшее, но превращать его в объект для экспериментов скучающих мамочек – глупо. «Надо сдать кровь на аллергию», - говорит Ира из-за сыпи у Миши на ноге, которая давно не проходит. При этом не соблюдает рекомендаций врача по собственному питанию и забывает мазать ребенка прописанным лекарством. В итоге – врач плох, а его советы не помогают. Вот это реально жутко бесит! Мы даже поссорились по этому поводу. Правда, детей надо рожать лет в 20, пока тебе на все наплевать – есть шанс не замучить его своей заботой. Ну или сразу заводить второго, чтобы как в том анекдоте – если ребенок съел корм кота, это проблема кота.

Бабушка + Миша = любовь

Пожилые дамы приводят Мишу в восторг. Наверное, к этому возрасту у людей получается по-настоящему любить других, самоотверженно и безо всяких оглядок, а дети это чувствуют. Когда бабульки с ним улюлюкают, Миха заливается от хохота. Правда, они его так сильно целуют, что мне его даже жалко! Волей-неволей вспоминаются истории из детства, когда кто-то из сверстников рассказывал, что целоваться «взасос» его научила бабуля. А вообще в бабушках больше плюсов, чем минусов – им можно скинуть Михана на пару часов и пойти вдвоем с женой прогуляться.

Немного уснул на прогулке. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Немного уснул на прогулке.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Про игрушки

В магазинах куча всяких игрушек, и мы уже принесли им неплохой доход – пройти по квартире, все равно, что по минному полю, того и гляди, на что-нибудь наступишь. Но знаете, какая любимая игрушка у Михана? Деревянная ложка, расписанная под хохлому. Серьезно, хотите порадовать моего малыша, приходите с пакетиком из продуктового магазина или просто дайте погрызть свой мобильник – он будет на седьмом небе от счастья.

Продолжение следует.

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