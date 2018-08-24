2018-08-24T08:09:28+03:00
Общество

Дневник молодого отца: За месяц в деревне Мишка вдруг стал блондином

Корреспондент барнаульской «Комсомолки» познает первые радости отцовства [часть 13]
Иван ОЛЕКСЮК
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Дневник молодого отца: За месяц в деревне Мишка вдруг стал блондиномДневник молодого отца: За месяц в деревне Мишка вдруг стал блондиномФото: ОЛЕКСЮК Иван
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Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Иван Олексюк уже полгода как молодой отец. 13 февраля у него родился Миша! Новоиспеченный папа решил вести дневник и делиться своим первым родительским опытом. Сегодня - очередная серия.

13 августа Мише исполнилось полгода. Это как точка невозврата - теперь я себя ощущаю на 100 процентов папашей. Наверное, это потому, что Мишка стал реагировать на происходящее как человек, а не полуслепой котенок, едва фокусирующий взгляд.

Первые игрушки

Перед тем как ехать в деревню, где семья проводит лето, зашел в «Детский мир» купить Михальку подарок. У меня чуть глаз не выпал от цен - представьте, какая-то невзрачная пластиковая игрушка, красная цена которой 70 рублей в базарный день, стоит там 800 рублей. Причем эти игрушки совершенно неинтересные - посмотришь на такую и прикасаться не хочется.

Я долго слонялся среди прилавков для малышей, растерянно глядя по сторонам. Даже спросил у проходящего мимо мужика с годовалым мальчонкой, что лучше купить. Тот лишь пожал плечами, мол, бери яркое - не ошибешься. От безыcходности позвонил давней подруге, которая вырастила троих детей, а сейчас принялась за внуков.

- Иди в отдел умных игрушек. Ему надо что-нибудь такое, что он сможет тянуть, крутить, нажимать, - учила жизни Танюха. - А еще лучше сделай игрушку сам. Возьми дощечку и прикрути на нее выключатель, щеколду, замочек какой-нибудь, чтобы поворачивать, цепочку, как на двери. В общем, все, что есть в обычной квартире, подойдет. Я так делала, и это была любимая игрушка у всех детей.

Дощечку решил смастерить к следующему разу, а отдела умных игрушек в магазине я так и не нашел. Решил взять «музыкальный синтезатор» с семью клавишами разного цвета - нажимаешь, и каждая почти в ноту пищит. Мишке подарок понравился - он со всего маху лупил кулаком по клавишам. Наверное, станет музыкантом.

- А жене ты подарок купил? - перезвонила Таня.

- Носки теплые в Горном на перевале купил, а что? - спрашиваю.

Таня как-то невнятно выругалась и посоветовала купить сережки. В итоге жена им обрадовалась, а носкам - не очень.

Дневник молодого отца: За месяц в деревне Мишка вдруг стал блондином Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Дневник молодого отца: За месяц в деревне Мишка вдруг стал блондиномФото: ОЛЕКСЮК Иван

Миша любит пожилых женщин

Мишка почему-то особенно сильно любит пожилых женщин, причем всех без разбору. Когда они начинают с ним сюсюкать, он сияет от счастья. Мишин дедушка продолжает его музыкальное образование, но вместо песен Анны Герман, Гершвина и репертуара «Бременских музыкантов» он поет ему «Мурку» и матерные частушки.

Пока я был в деревне, приходило много гостей, посмотреть на «Иркиного мужа». Даже приезжали из соседних деревень. Я будто попал в роман Шукшина - с застольями, разговорами и знакомствами. Все замечательные люди, но в тихих буднях редакции я давно отвык от внимания к себе. Обычно между мной и всеми историями, о которых я пишу, всегда монитор. А тут реальная жизнь закрутила, как водоворот, и единственный круг спасения - это печь в бане, которую мы чинили с тестем.

Я пропустил все прелести Мишкиного младенчества - он немного капризничает из-за зубов и, бывает, плохо спит по ночам. Но по сравнению с другими детьми Миша все эти трудности переносит стойко и практически молча.

А еще Мишка стал блондином. Мои родители рассказывали, что и я в детстве выгорал на солнце добела. Я все смотрю на него и пытаюсь понять, есть ли у него мои черты. Мне кажется, что нет. Это немного расстраивает, наверное, каждый отец хотел бы, чтобы сын был похож на него. Сейчас он скорее напоминает чужого мальчугана на упаковке с подгузниками, чем меня или Иру. Но, наверное, потом, когда спадут младенческие щеки, черты станут более явственными.

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