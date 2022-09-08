Альпинисты по собственной воле отправляются покорять коварные вершины Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Накануне суд избрал меру пресечения директору турагентства «Экстрим тайм» после гибели девяти туристов при восхождении на Ключевскую Сопку на Камчатке. Одним из погибших является уроженец Камня-на-Оби Алтайского края, а один из гидов – житель Барнаула. К несчастью, это далеко не первая трагедия с туристами, и каждый раз ведутся ожесточенные споры, кто должен отвечать за ЧП и должен ли вообще, если альпинисты по собственной воле отправляются покорять коварные вершины. «Комсомолка» решила вспомнить самые страшные трагедии.

Что произошло на Камчатке

3 сентября этого года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка погибли девять туристов, в том числе уроженец Алтайского края Александр Жиловачик. Согласно одной из версий, во время похода сорвались две связки, в которых шли туристы. Они сорвались с высоты и пролетели по камням 30 метров: на месте погибли пять человек, еще четверо скончались в последующие два дня.

В живых удалось остаться лишь троим – барнаульскому гиду Ивану Алабугину и еще двум туристам. В момент трагедии их не было с группой, так как они с гидом решили спуститься в домик вулканологов на высоту 3300 метров из-за плохого самочувствия. Кто знает, может, этот факт и спас им жизнь… Когда барнаулец получил сообщение о происшествии с другими туристами, он отправился на место их падения. Два дня, пока спасатели пытались добраться до выживших, он помогал пострадавшим, но полученные при падении травмы оказались смертельными. После гибели последнего пострадавшего Алабугин спустился в дом вулканологов, где его ждали два туриста. За время нахождения на высоте он серьезно пострадал – у него диагностировали обморожение рук, стоп и лица.

Спасатели смогли добраться до оставшихся в живых туристов лишь в ночь на 6 сентября. Тела погибших эвакуировали в среду, 7 сентября.

Выжившие в ЧП на Камчатке туристы. Фото: КГКУ "ЦОД"

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовные дела. Директора новосибирской турфирмы, которая организовала поход на Ключевскую сопку, арестовали в Новосибирске. По решению Кировского районного суда Новосибирска он отправлен в СИЗО на два месяца. С выжившими туристами уже пообщались следователи, обстоятельства ЧП продолжают устанавливать.

Трагедии с туристами на Алтае

Поход в горы – это всегда риск, все вероятные происшествия не предугадаешь. Для Алтая трагедии, к несчастью, не редкость. 6 мая 2019 года группа туристов из Новосибирска поднималась на гору Металлург и попала под лавину. Семь человек погибли под слоем снега, а двум выжившим спустя два дня после трагедии удалось добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить о трагедии.

8 мая спасатели вылетели из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ. Следственное управление по Республике Алтай проводило проверку, но, по всей видимости, ЧП было признано не более чем несчастным случаем из-за природной стихии.

Знакомые вспоминали, что все члены группы были опытными альпинистами. Легендарный Николай Симонов, который вел туристов, и вовсе был мастером спорта. Его называли гуру, так как он водил походы около 40 лет.

- Я знаю четверых из погибших ребят, с Юлей Воробьевой пересекались в лыжных походах. С Лерой Одаренко ходил в походы пару раз. Опытная девчонка, ходила с нами как медик, влюблена была в горы, она даже с мужем там и познакомилась – в походе завязался роман. Еще двое – Николай Симонов мастер спорта. Он ученый. Сергей Науменко, очень крутой дядька – он врач. У них был огромный опыт. Что там могло произойти даже не возьмусь предположить. Весной лавинопасность повышенная. Очень много крутых альпинистов погибли в лавинах. Здесь не всегда опыт нужен, скорее удача, - рассказывал тогда знакомый погибших альпинистов.

В память о погибших туристах в августе 2019 года на горе Металлург установили памятную табличку с именами всех, кто тогда не вернулся с похода.

Еще одна трагедия, связанная с лавиной, произошла на другой стороне алтайской горы Белуха. В июне 2022 года под сход снежных масс попала группа из четырех человек, которые укрепляли трассу на горе Белуха в Восточном Казахстане. Два человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован, еще одному мужчине удалось уцелеть. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, ЧП произошло в Катон-Карагайском районе на высоте в 3000 метров. Выживших и тела погибших эвакуировали вертолетом.

Поиски туриста Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Не пережил восхождение на Белуху и турист из Уфы. В августе прошлого мужчина попал под обвал снежного надува из-за сошедшей лавины. Известно, что незарегистрированная тургруппа приехала из Санкт-Петербурга, после гибели туриста его товарищи связались со спасателями и рассказали, что не могут сами эвакуировать тело. Погибшего нашли на высоте 3200 метров.

В июле того же года в горах Алтая погиб ученый из Новосибирска Георгий Шевелев. Он сорвался с гребня и упал с высоты 500 метров в ущелье «Ян Карасу», когда восходил на вершину Актру. В соцсетях писали, что он мог оступиться или поскользнуться. Другие туристы из группы Георгия опасались, что начнется камнепад или сход лавины, поэтому прекратили поход.

ЧП с туристами на Эльбрусе

После ЧП на Камчатке один из опытных алтайских инструкторов, мастер спорта по альпинизму рассказал «Комсомолке», что подобная трагедия произошла в сентябре прошлого года. На Северном Кавказе в Кабардино-Балкарии при спуске с Эльбруса погибли пять туристов.

Всего туристов было 23, но до вершины дошли лишь 19 человек – 15 туристов и четыре профессионала. Во время подъема на плато вершины одной из участниц похода стало плохо, её решили спустить. С девушкой отправился один из гидов, через некоторое время резко упало давление, поднялся сильный ветер со снегом. Девушка вскоре скончалась на руках у гида.

Оставшиеся на вершине три гида разделили туристов на тех, кто двигается быстро и медленнее, чтобы не допустить массового замерзания. Группы пошли вниз, но в какой-тио момент в одной из них разорвалась связка, один из туристов сломал ногу, из-за чего движение замедлилось. Два туриста скончались от переохлаждения, другие двое потеряли сознание, их транспортировали до высоты 3900 метров, но они погибли, так и не придя в сознание. Те, кому удалось выжить в походе, получили серьезные травмы и находились в сильном шоковом состоянии.

Один из туристов рассказывал, что туристы сорвались и около ста метров проскользили по льду, ледоруб было невозможно воткнуть. Именно так один из туристов и сломал ногу, его пришлось нести товарищам на руках. Тем временем, удалось передать сообщение спасателям. Для поисковых работ пришлось подняться на высоту более 5000 метров, осложняла проведение операции непогода – метель, порывы ветра до 70 километров в час и плохая видимость.

Позже по факту трагедии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи полагали, что туристы продолжили восхождение, несмотря на ухудшение погоды, об этом, к слову, предупреждало и МЧС. Температура тогда опустилась ниже -20 градусов. Гидов заподозрили в непрофессионализме, они якобы не оценили все риски. Главу туристического агентства задержали, он написал явку с повинной. В конце мая этого года дело начали рассматривать в суде.

Турпоход. Фото: Василий Цымбалов

Перевал Дятлова

Пожалуй, самой громкой и нашумевшей трагедией является гибель тургруппы под руководством Игоря Дятлова. Группа из девяти туристов на лыжах двигались по Северному Уралу. Выжил лишь один участник похода – он сошел с маршрута из-за болезни. Происшествие тогда признали несчастным случаем, но существовало множество версий смерть, вплоть до мистических. В итоге Генпрокуратуре РФ даже пришлось поднимать дело для уточнения всех обстоятельств.

Получается, что за гибель туристов далеко не всегда в ответе человек. Правду знают лишь те, кто был на месте в момент трагедии. Ни лавину, ни камнепад, ни порывистый ветер не предугадаешь со 100-процентной точностью, но туристов все равно это не пугает.

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