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Происшествия19 августа 2021 6:36

Во время восхождения на Белуху погиб турист

Он попал под снежный обвал
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Трагедия произошла во время восхождения на гору

Трагедия произошла во время восхождения на гору

Фото: Анна СЕМИНА

В минувшее воскресенье, 15 августа, во время восхождения на Белуху погиб турист из Уфы, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на уфимские СМИ.

- Трагедия произошла около 18:30 часов на гребне у подножия пика Делоне, - рассказали родственники погибшего.

По их словам, якобы произошел обвал снежного наддува (карниза) из-за сошедшей лавины. Мужчина был участником незарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга. Ее члены сообщили спасателям, что самостоятельно эвакуировать тело не могут. Им на помощь был направлен вертолет Красноярского комплексного авиационного спасательного центра.

16 августа спасательная группа обнаружила тело погибшего в месте его падения с большой высоты на высоте 3200 метров перевала Делоне. Сначала пришлось его поднять, а затем транспортировать до отметки 2100 метров в сезонный спасательный пост «Ак-Кем».

- В настоящее время тело туриста находится там, - сообщает источник.