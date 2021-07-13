Сорвался со скалы: ученый из Новосибирска погиб в горах Алтая

В соцсетях пишут, что мужчина был опытным участником и руководителем походов Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В субботу, 10 июля, в горах Республики Алтай произошла очередная трагедия. Погибший – ученый из Новосибирска Георгий Шевелев. Он сорвался с гребня во время восхождения на вершину Актру. Об этом сообщается на странице секции горного туризма Новосибирского госуниверситета, в которой состоял турист.

Что произошло

- Георгий был руководителем восхождения. Это был тренировочный выезд в рамках подготовки к походу, который он должен был вести этим летом. Гоша был очень опытным участником и руководителем, неоднократно ходившим и по данному маршруту и по другим, значительно более сложным, но, к сожалению, такое случается. Мы в шоке от произошедшего и от того, что такое произошло именно с Гошей, но даже нам трудно представить насколько тяжело сейчас его близким, мы выражаем им глубокие соболезнования, - говорится в группе.

ЧП произошло около 11:00 утра 10 июля. Группа туристов во главе с Шевелевым двигались по маршруту. В какой-то момент Георгий сорвался в ущелье «Ян Карасу» с высоты в 500 метров и упал на противоположенную сторону ледника. В соцсетях пишут, что он могут оступиться или поскользнуться.

На высоте была связь, поэтому участники оперативно связались со спасателями и рассказали о произошедшем. Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, на место трагедии прибыли спасатели поста «Ак-Тру», которые обнаружили тело туриста, но вытащить его пока не удалось.

- Эвакуация тела будет осуществлена при помощи авиации, как только позволят погодные условия. В готовности к вылету воздушное судно Ми-8 МТВ Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда, - подчеркнули в ведомстве.

Коллеги Георгия по секции добавили, что на склоне была большая опасность схода лавины или камнепада. Поэтому, не увидев признаков жизни у руководителя группы, они прекратили поход. Сейчас все туристы уже вернулись в Новосибирск.

Что известно о погибшем

Георгию Шевелеву было 32 года. Он занимал пост заведующего лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На его странице в социальных сетях множество научных статей.

Кроме того, он крайне увлекался туризмом. В мае, к примеру, он писал о том, что мечтает сходить в Фанские горы, области Кавказа или Киргизии этим летом. Он даже набирал группу желающих, но так и не успел…

Известно, что у Георгия осталась беременная жена. Сейчас все неравнодушные собирают деньги, чтобы помочь семье справиться с горем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я ее осторожно отговаривал, но она гордилась своей выносливостью»: мэр Кольцово рассказал о погибшей на Алтае туристке

В горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска, среди них оказалась Валерия Одаренко — главный редактор сайта «Наукоград-пресс» (подробнее)

Что известно о семи погибших в горах Алтая

Они все были опытными альпинистами и имели за плечами тысячи пройденных километров (подробнее)

На Алтае погибли семь человек из-за схода лавины

Спасатели готовятся к вылету из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ (подробнее)