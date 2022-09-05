Иван Алабугин является опытным альпинистом Фото: СОЦСЕТИ

Вся страна продолжает следить за трагедией на Камчатке: восемь человек из туристической группы клуба «Extreme Time» погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка, в том числе уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Как стало известно «Комсомолке», на вулкане сейчас находится еще один житель Алтая – гид Иван Алабугин. Что известно о гиде из Барнаула Иване Алабугине – в материале «КП-Барнаул».

Что произошло на Камчатке?

3 сентября стало известно о том, что пятеро туристов сорвались и погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Позже число погибших увеличилось до шести, а в понедельник, 5 сентября, МЧС передали, что еще двое туристов не пережили ночь. Таким образом, число жертв выросло до восьми человек.

- По предварительным данным, туристы восходили на Ключевскую сопку в связках по три человека на высоте более 4 тысяч метров, - об этом сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности (КГКУ «ЦОД»). - В какой-то момент один из участников не удержался и полетел вниз. За ним отправились еще двое. Почти сразу после происшествия сорвалась вторая связка – ещё одна группа туристов.

В туристической группе было 10 туристов и два гида: новосибирец Андрей Мищенко и барнаулец Иван Алабугин. У гида из Новосибирска, по информации источника «КП-Новосибирск», серьезные травмы. Первоначально сообщалось, что у него сломана нога, а знакомый рассказывает, что у него перелом позвоночника, из-за чего тот обездвижен.

В настоящее время спасатели пытаются добраться до туристов, ситуацию осложняют погодные условия.

Гид из Барнаула Иван Алабугин. Что о нем известно?

Иван Алабугин родился в 1992 году. В новосибирском туристическом клубе «Extreme Time» он работает уже больше восьми лет. Об этом рассказывали в одном из постов в соцсетях клуба. Там его описывают, как опытного инструктора на альпинистских программах.

- Проводил успешные траверсы массива Белухи (5А-5Б к. с.) для коммерческих групп альпинистов (не являющихся профессиональными спортсменами). Это уникальный опыт. Иван также руководит походами разной сложности: трекинги в Непале, Турции, Крыму и на Байкале, - писали ранее в группе Вконтакте.

Точно известно, что он прошел курсы оказания первой медицинской помощи. Служил в горной бригаде Вооруженных сил РФ.

Судя по странице Ивана в соцсети, альпинист является частым участником различных мероприятий в Алтайском крае: принимал участие в соревнованиях по ледолазанию, взбирался на высшую точку региона я в рамках праздника «Алтайская зимовка-2018». Кроме того, любит фотографировать. Один из его постов Вконтакте так и называется – «Альпинизм в лицах».

- Альпинизм - это не всегда синее небо, желтое солнце и улыбки на лицах. Многие фото, которые лежат в сети, показывают идеальные условия на маршруте. Но на вершине вас может внезапно настигнуть ураганный ветер, а перчатки у вас почему-то оказались одни, к тому же, насквозь мокрые, или пальчики на ногах не чувствуешь уже через час после выхода и не помогают никакие "отмахивания", идешь и гадаешь: отрежут или нет. Мало кто возвращается из-за такой "ерунды". Вот в таких моментах и начинается настоящий альпинизм, та самая борьба. В таких моментах и нарабатывается тот самый опыт. И люди, которые попадали даже на простом восхождении в сложные условия, и показали себя с лучшей стороны, стоят многого, - писал Иван в 2018 году.

«Комсомолке» удалось связаться с коллегой Ивана Алексеем. По словам собеседника, Иван работает с туристами с 18 лет. В последнее время работу он разделял со своей девушкой Викторией.

- Иван работает на Алтае вместе со своей девушкой: он водит туристов в горы, а она трекинговые маршруты. Не так давно он отпраздновал юбилей – 30 лет исполнилось, - подчеркнул источник.

Связаться с девушкой Ивана Викторией пока не удалось. О своих походах в горы она тоже часто рассказывала в соцсетях. Вот, к примеру, одно из летних сообщений Вики:

- Спуститься с гор через две недели, первые выходные через полтора месяца. Чувства нереальные. Впереди заключительная группа летнего сезона и дорога домой, - писала девушка в своем профиле.

Если мужчина так часто водил туры на Алтае, как так вышло, что его занесло на Камчатку? Коллега мужчины предположил, как Иван Алабугин с туристами оказались на далекой Камчатке. Дело в том, что гора Белуха перекрыта пограничниками, туристов туда не пускают, и многие гиды переключились на другие регионы.

Официально

Как рассказали «КП-Барнаул» в ГУ МЧС по Камчатскому краю, спасатели уже начали восхождение на Ключевской вулкан. Вертолет доставил личный состав поисково-спасательного отряда на отметку 1663 метра. Выше сесть не удалось из-за сильного ветра и пепла, поднимающего со склонов исполина.

- В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра. Между тем, исход поисково-спасательной операции зависит от различных факторов: погодные условия (сила ветра, осадки, облачность), наличие пепловых облаков на склонах, таяние ледников, сход селевых потоков и камнепады, - отметили в МЧС.

Также на высоте 1400 есть еще одна группа спасателей, они разбили лагерь на случай, если вертолет не сможет забрать спасателей и пострадавших туристов.

С туристами удается поддерживать связь только по спутниковому телефону гиду, подробности смерти туристов пока выясняются. Восемь человек погибли, еще двое находятся на высоте 4100 метров, и двое – в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Спасатели добавили, что Ключевская сопка является одним из самых коварных вулканов Камчатки, так как насыпные отложения вулканических пород смешаны со льдом и снегом. Подъем на вулкан – это всегда риск, так как в любое время может начаться извержение.

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