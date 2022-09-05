Александр любил путешествовать по миру. Коллаж фото из профиля в инстаграм (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Накануне стало известно о гибели уроженца Камня-на-Оби Алтайского края Александра Жиловачика. Он был в составе туристической группы новосибирского клуба «Extreme Time»: восемь из 12 туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Что известно о погибшем Александре Жиловачике, и что он публиковал в соцестях незадолго до трагедии – в материале «Комсомолки».

Александр Жиловачик из Камня-на-Оби

Трагедия произошла в субботу, 3 сентября. 10 туристов в сопровождении двух гидов, один из которых Барнаулец Иван Алабугин, покоряли высоту – вулкан Ключевская сопка. Альпинисты поднимались на высоте более 4 тысяч метров в связках по три человека. В какой-то момент один из туристов сорвался, после чего упали еще двое. Практически сразу после ЧП сорвалась еще одна связка. Известно, что четверо из упавших туристов скончались сразу, еще двое – чуть позднее от полученных травм.

Один из погибших – 31-летний уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Источник «Комсомолки» подтвердил, что ранее он жил на Алтае. Судя по странице в инстаграме (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в последнее время он жил в Новосибирске, но все равно приезжал погостить в родном городе.

Александр был заядлым путешественником. В соцсетях он делился с подписчиками своими путешествиями: профиль пестрит яркими снимками из Франции, Италии, Испании, Германии. Были и путешествия по России – Санкт-Петербург, Москва, Горный Алтай, Шерегеш. Как написал он под одним из своих фото: «Дорога – мой дом». В постах наш земляк любил делиться своими эмоциями от увиденного: восхищался красивыми закатами и первой встречей с океаном, а незадолго до трагедии успеть создать подборку фото- и видеоисторий о Камчатке.

Пост из профиля Александра в инстаграм (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Пост из профиля Александра в инстаграм (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Неделю назад Александр восходил на Авачинскую сопку (2750 метров). Вот что он рассказывал о путешествии подписчикам:

- Выпал снег, а затем растаял и превратился в лед. Немного ветрено, облака, как на перемотке, - писал мужчина.

История из профиля Александра в инстаграм (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)

Почему могла произойти трагедия на Камчатке?

Как рассказал «Комсомолке» знакомый Александра Игорь, пока неизвестно, что конкретно произошло при восхождении. Знакомые опираются только на информацию из открытых источников.

- Мы ходили вместе в поход, да, но слишком тесно я с ним не общался. О ЧП я сам узнаю из новостей. Если говорить о Камчатке, то там погода очень капризная, недружелюбная, хуже, чем на Алтае, хотя наши горы считаются самыми суровыми. Те, кто там был, говорят, что маршрут сложный – камни опасные, и спуститься, тем более, если есть травмированные в группе, практически невозможно. По стоимости такие туры стоят от 60-80 тысяч рублей плюс перелет около 40-45 тысяч рублей. Очень сложная логистика. До горы еще идти дня 3-4, поэтому спасатели и добираются так долго, плюс погода сложная, - отметил собеседник «КП-Барнаул».

Тем временем, сам клуб комментировать трагедию не торопится. До директора «Extreme Time» дозвониться по-прежнему невозможно. Кроме того, в группе удаляют комментарии с вопросами о ЧП.

- Уже восемь погибших... может, вы всё-таки наберётесь мужества и перестанете чистить комментарии, удалять посты, а вместо этого дадите хоть какие-то комментарии о сожалении, соболезновании родным погибших, - пишет один из подписчиков.

Напомним, по факту гибели туристов следком возбудил уголовное дело. Спасатели продолжают попытки добраться до оставшихся в живых туристов. Связь с ними поддерживают с помощью спутникового телефона. Один из гидов, новосибирец Андрей Мищенко, травмирован. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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