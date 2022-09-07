На высоте 4158 метров пилоты забрали погибших и доставили тела в поселок Ключи. Фото: Администрация Камчатского края

В Камчатском крае завершилась операция по эвакуации тел девяти погибших на Ключевском вулкане, среди которых был и уроженец Камня-на Оби Александр Жиловачик. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Утром 7 сентября к вулкану вылетел вертолёт компании «Витязь-Аэро». На высоте 4158 метров пилоты забрали погибших и доставили тела в поселок Ключи, после этого эвакуировали спасателей. Через несколько часов тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В официальном сообщении правительства Камчатского края говорится, что, получив сообщение о ЧП на вулкане, на спасение сразу же был выслан вертолет со спасателями КГКУ «ЦОД» на борту, но в условиях плохой погоды, из-за сильного ветра и тумана, вертолет так и не смог приземлиться и высадить спасателей на склон к пострадавшим туристам. В итоге спасателям пришлось подниматься к вершине без вертолета. Возможно, если бы у спасателей была возможность эвакуировать туристов сразу, то выживших было бы больше. Известно, что двое из них просто не пережили холодную ночь.

Напомним, на Камчатке при восхождении на вулкан «Ключевская сопка погибли восемь туристов и гид из Новосибирска. 6 сентября на вертолете в больницу были доставлены два оставшихся живых туриста и барнаульский гид. У инструктора диагностировано обморожение первой-второй степени пальцев обоих кистей рук и стоп, левой щеки лица. Его госпитализировали в хирургическое отделение.

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