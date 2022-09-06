Спасатели добрались до туристов. Фото: КГКУ "ЦОД"

Во вторник, 6 сентября, стало известно о том, что спасатели добрались до пострадавших туристов, которые застряли на Ключевском вулкане на Камчатке. Один из пострадавших - барнаульский гид Иван Алабугин. По данным ПСО КГКУ “ЦОД”, он получил обморожение рук и ног.

Первой группе спасателей удалось добраться до отметки 3300 метров на Ключевском вулкане, где в домике вулканологов находились трое пострадавших туристов, оставшихся в живых. Девять человек из группы погибли. О смерти своего коллеги - гида из Новосибирска - барнаулец Иван Алабугин рассказал, когда спустился с высоты в 4158 метров к другим выжившим. По его словам, новосибирец не подавал признаков жизни.

- Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали бортом МЧС России

Первые группы спасателей добрались на высоту 3300 метров на Ключевском вулкане. В домике вулканологов сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» осмотрели троих пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с 4158 метров, обморожение ног и рук, остальные люди в относительном порядке, - рассказали в ведомстве.

Выживших уже забрал вертолет МЧС с группой спасателей, их доставят в ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района, а уже оттуда эвакуировают бортом медицины катастроф в Петропавловск.

Спасатели продолжают оставаться на месте трагедии для принятия решения об эвакуации тел погибших, оставшихся на высоте 4158 метров. Как именно их будут вывозить - станет ясно после того, как уточнят прогноз погоды. Дело в том, что погода установилась более-менее нормальная, но спасатели говорят, что это, вероятно, всего лишь просвет. Есть большая вероятность, что вновь наступит непогода.

Напомним, 3 сентября стало известно о том, что группа из 10 туристов и двух гидов попала в ЧП. Туристы восходили на вулкан Ключевская Сопка в связке по трое человек: один турист из связки сорвался, за ним - еще двое, практически сразу после этого сорвалась еще одна связка из троих человек. Четверо человек погибли сразу, еще двое чуть позднее из-за полученных травм. Спасатели два дня не могли добраться до пострадавших, в итоге позднее погибли еще двое туристов. После этого туристы приняли решение разделиться: двое выживших спустились в дом вулканологов, а еще двое остались на высоте с погибшими. Последним погиб мужчина, оставайся на высоте.

Одним из погибших оказался уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик. Незадолго до трагедии он делился в соцсетях фото- и видео с путешествия по Камчатке.

К слову

В ГУ МЧС Камчатскому краю работает круглосуточная горячая линия. По телефону 8 (4152)30-10-99 родственники могут узнать о ходе поисково-спасательных работ и получить психологическую поддержку.

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