2019-05-08T10:17:24+03:00
Происшествия

Что известно о семи погибших в горах Алтая

Они все были опытными альпинистами и имели за плечами тысячи пройденных километров
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Николай СимоновНиколай СимоновФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Под лавиной в горах Алтая погибли семь человек. Страшная трагедия произошла 6 мая, однако известно о ней стало только сегодня. Все погибшие были опытными альпинистами, за плечами которых были тысячи пройденных километров.

Николай Симонов

Николай Симонов являлся руководителем группы. Его называли настоящим гуру, ведь он водил в горы тургруппы уже почти 40 лет – с начала 1980 года. У него остались взрослые сын и дочь.

Валерия Одаренко

Валерия являлась главным редактором Новосибирской газеты «Наукоград-ВЕСТИ» и портала «Наукоград-Пресс». Она ходила в горы и зимой, и летом. Судя по фотографиям из социальных сетей, в горы Республики Алтай она поднималась регулярно. Помимо альпинизма, женщина пела в ансамбле «Задоринки», каталась на горных лыжах. У нее остался сын-школьник. Супруг Валерии также увлекается альпинизмом. Сама Валерия на своей странице писала, что именно ради этих мужчин ей хочется жить.

Валерия Одаренко Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Валерия ОдаренкоФото: из личного архива героя(ев) публикации

Юлия Воробьева

Юлия также была опытным альпинистом. В прошлом году она вместе с другим погибшим Игорем Блиновым путешествовала по юго-западному Памиру. Увлекалась фотографией, шила сумки. У нее осталась восьмилетняя дочь.

Юля Воробьева Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Юля ВоробьеваФото: из личного архива героя(ев) публикации

Игорь Блинов

Работал на физическом факультете НГУ. Был отцом троих детей – двух мальчиков и одной девочки. В свободное время занимался ковкой металла.

Игорь Блинов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Игорь БлиновФото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей Науменко

Был участником множества походов. Являлся доктором медицинских наук. В 2018 году он выпустил учебное пособие НГУ «Горная болезнь».

Дмитрий Шарифулин

Выпускник НГУ. Участвовал в девяти турпоходах, в том числе третьей категории сложности в прошлом году.

Об Иване Фокановаек сожалению, пока нет никакой информации.

Читайте также

На Алтае погибли семь человек из-за схода лавины

В Горном Алтае под лавиной погибли семь человек. ЧП произошло еще 6 мая в районе, где нет сотовой связи. Сегодня, 8 мая, двое выживших добрались до ближайшего населенного пункта и сообщили о трагедии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионерка кидалась из окна многоэтажки банками и посудой
Поджигателя травы поймали с поличным в Алтайском крае
Обвальщик мяса случайно ранил себя ножом
В Барнауле «заминировали» несколько торговых центров
Алтайская спортсменка выиграла Чемпионат России по ММА
Жители Заринска жалуются на большое количество мусора в городе
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Мужчину ударили ножом в спину
Депутат Барнаульской гордумы обучился по программе «Мастер государственного управления для руководителей»
Стали известны данные о доходах депутатов алтайского заксобрания
В Барнауле разыскивают водителя, которая сбила ребенка и уехала
Движение по Новому мосту перекрыли в Барнауле
Микробиологический ликбез: чем опасен ботулический токсин и как он действует на организм
Трамвай с фотовыставкой о войне будет ходить в Барнауле 9 мая
В Барнауле восстанавливают дороги, поврежденные коммунальными авариями
С 1 июля в Алтайском крае повысятся цены на сжиженный газ
На Алтае под свалку выделили новый участок
В Барнауле 7-летнего мальчика покусала бродячая собака
Стало известно, кто займет свободный мандат эсеров в Бийской гордуме
Депутата алтайского села судят за убийство и угрозы
Из Барнаула за границу стало летать больше людей
Пожароопасный режим ожидается во многих районах Алтайского края
Звезды мировой сцены и хореографии оценивали участников "Солнечного бала 2019" в Барнауле
9 мая в Барнауле пройдет традиционное шествие памяти военных медиков «Дорогой милосердия»
Бийчанин украл деньги в поезде и спрятал их в трусы
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Алтайском крае ввели дополнительные пригородные поезда
В Барнауле в День Победы состоится выставка ретро-автомобилей