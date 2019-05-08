Что известно о семи погибших в горах Алтая
Под лавиной в горах Алтая погибли семь человек. Страшная трагедия произошла 6 мая, однако известно о ней стало только сегодня. Все погибшие были опытными альпинистами, за плечами которых были тысячи пройденных километров.
Николай Симонов
Николай Симонов являлся руководителем группы. Его называли настоящим гуру, ведь он водил в горы тургруппы уже почти 40 лет – с начала 1980 года. У него остались взрослые сын и дочь.
Валерия Одаренко
Валерия являлась главным редактором Новосибирской газеты «Наукоград-ВЕСТИ» и портала «Наукоград-Пресс». Она ходила в горы и зимой, и летом. Судя по фотографиям из социальных сетей, в горы Республики Алтай она поднималась регулярно. Помимо альпинизма, женщина пела в ансамбле «Задоринки», каталась на горных лыжах. У нее остался сын-школьник. Супруг Валерии также увлекается альпинизмом. Сама Валерия на своей странице писала, что именно ради этих мужчин ей хочется жить.
Валерия ОдаренкоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Юлия Воробьева
Юлия также была опытным альпинистом. В прошлом году она вместе с другим погибшим Игорем Блиновым путешествовала по юго-западному Памиру. Увлекалась фотографией, шила сумки. У нее осталась восьмилетняя дочь.
Юля ВоробьеваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Игорь Блинов
Работал на физическом факультете НГУ. Был отцом троих детей – двух мальчиков и одной девочки. В свободное время занимался ковкой металла.
Игорь БлиновФото: из личного архива героя(ев) публикации
Сергей Науменко
Был участником множества походов. Являлся доктором медицинских наук. В 2018 году он выпустил учебное пособие НГУ «Горная болезнь».
Дмитрий Шарифулин
Выпускник НГУ. Участвовал в девяти турпоходах, в том числе третьей категории сложности в прошлом году.
Об Иване Фокановаек сожалению, пока нет никакой информации.
Читайте также
На Алтае погибли семь человек из-за схода лавины
В Горном Алтае под лавиной погибли семь человек. ЧП произошло еще 6 мая в районе, где нет сотовой связи. Сегодня, 8 мая, двое выживших добрались до ближайшего населенного пункта и сообщили о трагедии (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU