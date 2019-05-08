Что известно о семи погибших в горах Алтая

Под лавиной в горах Алтая погибли семь человек. Страшная трагедия произошла 6 мая, однако известно о ней стало только сегодня. Все погибшие были опытными альпинистами, за плечами которых были тысячи пройденных километров.

Николай Симонов

Николай Симонов являлся руководителем группы. Его называли настоящим гуру, ведь он водил в горы тургруппы уже почти 40 лет – с начала 1980 года. У него остались взрослые сын и дочь.

Валерия Одаренко

Валерия являлась главным редактором Новосибирской газеты «Наукоград-ВЕСТИ» и портала «Наукоград-Пресс». Она ходила в горы и зимой, и летом. Судя по фотографиям из социальных сетей, в горы Республики Алтай она поднималась регулярно. Помимо альпинизма, женщина пела в ансамбле «Задоринки», каталась на горных лыжах. У нее остался сын-школьник. Супруг Валерии также увлекается альпинизмом. Сама Валерия на своей странице писала, что именно ради этих мужчин ей хочется жить.

Юлия Воробьева

Юлия также была опытным альпинистом. В прошлом году она вместе с другим погибшим Игорем Блиновым путешествовала по юго-западному Памиру. Увлекалась фотографией, шила сумки. У нее осталась восьмилетняя дочь.

Игорь Блинов

Работал на физическом факультете НГУ. Был отцом троих детей – двух мальчиков и одной девочки. В свободное время занимался ковкой металла.

Сергей Науменко

Был участником множества походов. Являлся доктором медицинских наук. В 2018 году он выпустил учебное пособие НГУ «Горная болезнь».

Дмитрий Шарифулин

Выпускник НГУ. Участвовал в девяти турпоходах, в том числе третьей категории сложности в прошлом году.

Об Иване Фокановаек сожалению, пока нет никакой информации.

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