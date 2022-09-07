В отношении директора турфирмы возбуждено два уголовных дела Фото: Анна ПАШАГИНА

Директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку, во время которого погибли 9 человек, арестовали. Такое решение принял Кировский районный суд Новосибирска. Тур был коммерческий, на суде озвучили цену – 108 тысяч рублей без стоимости билетов. Однако большей части участников пришлось заплатить за путешествие собственной жизнью. По решению суда организатор трагического тура отправлен в СИЗО на два месяца.

Жуть на вулкане

Напомним, 3 сентября восхождение на вулкан обернулось страшной трагедией - погибли девять туристов, в том числе житель Алтайского края Александр Жиловачик. По одной из версий сорвались две связки, в которых шли туристы. Пролетев по камням 30 метров, сразу погибли пять человек, еще четверо скончались в течение следующих двух суток на холодном склоне.

Из всей группы в живых осталось трое, в том числе гид Иван Алабугин. Барнаульский инструктор остался с двумя туристами, которым стало плохо, и они решили спуститься в домик вулканологов на высоту 3300 метров. Возможно, именно это и спасло им жизнь. Получив по спутниковой связи сообщение о срыве группы, барнаульский гид один поднялся к месту ЧП с палаткой и спальниками. Двое суток он пытался помочь пострадавшим в ожидании спасателей, но, увы, помощи не было - вертолет не смог приземлиться из-за непогоды. В итоге последние оставшиеся в живых туристы скончались на глазах Ивана Алабугина, в том числе и его коллега. После этого инструктор спустился вниз с обморожениями рук, стоп и ступни.

В ночь на 6 сентября сотрудники МЧС эвакуировали оставшихся в живых туристов в поселок Ключи, а 7-го сентября тела погибших туристов на борту вертолета были доставлены в Петропавловск- Камчатский.

Директор вины не признает

Когда директора турфирмы Андрея Степанова задержали, тот отказался от дачи показаний, сославшись на плохое самочувствие, вину свою не признал. На заседание прилетел следователь с Камчатки, он настаивал на заключение Степанова под стражу.

Заметим, что в обсуждении этой темы звучат разные мнения профессионалов. К примеру, Олег Жигарев, председатель Центральной маршрутно-квалификационной комиссии, инструктор спортивного туризма международного класса склоняется к версии несчастного случая в этой ситуации.

- Конечно, говорить о чем-то пока рано, но со слов спасателей, там случился камнепад и видимо серьезный, - заметил Олег Львович. – Теперь директора фирмы-организатора тура решили отправить за решетку на два месяца. Я лично здесь не вижу смысла никакого. Дайте домашний арест и проводите следственные действия. Он же не убийца, не бандит с большой дороги.

В отношении директора турфирмы возбуждено два уголовных дела - за причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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