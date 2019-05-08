2019-05-08T10:01:36+03:00
Происшествия

На Алтае погибли семь человек из-за схода лавины

Спасатели готовятся к вылету из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ
Иван ОЛЕКСЮК
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В Горном Алтае под лавиной погибли семь человек. ЧП произошло еще 6 мая в районе, где нет сотовой связи. Сегодня, 8 мая, двое выживших добрались до ближайшего населенного пункта и сообщили о трагедии.

- 8 мая в 10:45 по местному времени поступила информация о том, что в 36 км от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай 6 мая на подъеме на гору Траверс Металлург под лавину попала туристическая группа из города Новосибирска в составе 9 человек, - сообщает республиканское управление МЧС.

8 мая в 14.00 спасатели вылетают из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ. Группировка, возможно, будет увеличена.

- Также не исключается, что будут привлечены спасатели Сибирского поисково-спасательного отряда. Пока это все, - рассказала представитель ведомства Светлана Ляшко.

После происшествия Следственный комитет начал проверку.

- Следствием выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении и кто являлся организатором восхождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Республике Алтай.

Одной из погибших оказалась журналистка Валерия Одаренко.

- Завтра выходим на маршрут. Добрались до Кош-Агача уже затемно, ночуем в доме 4-к Симонова, - написала девушка последнее сообщение на своей странице «Вконтакте».

Известно, что группа выехала из Новосибирска 1 мая. Прощальное объявление на странице секции горного туризма НГУ выглядит словно пророческое:

- «Единичка» уезжает в 7:00 утра от спорткомплекса НГУ. Желающие поплакать на плече могут подходить попрощаться.

Участники похода были опытными альпинистами. Об этом рассказал их знакомый.

- Я знаю четверых из погибших ребят, с Юлей Воробьевой пересекались в лыжных походах. С Лерой Одаренко ходил в походы пару раз. Опытная девчонка, ходила с нами как медик, влюблена была в горы, она даже с мужем там и познакомилась – в походе завязался роман. Еще двое – Николай Симонов мастер спорта. Он ученый. Сергей Науменко, очень крутой дядька – он врач. У них был огромный опыт. Что там могло произойти даже не возьмусь предположить. Весной лавинопасность повышенная. Очень много крутых альпинистов погибли в лавинах. Здесь не всегда опыт нужен, скорее удача, - рассказал знакомый погибших альпинистов, попросив не называть его имени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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