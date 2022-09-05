«Трое выживших, судьба четвертого - под вопросом»: новые подробности о ЧП на Камчатке, где были два уроженца Алтая

ЧП с туристами на Камчатке в сентябре 2022. Скриншот видео КГКУ «ЦОД»

Барнаульский гид Иван Алабугин – один из выживших в трагедии на Камчатке. По данным телеграмм-канала «База», молодому человеку удалось спуститься в лагерь вулканологов 5 сентября, при этом он якобы сообщил о смерти второго гида, оставшегося на высоте 4100 метров. Однако ГУ МЧС России по Камчатскому краю эту информацию не подтверждают и просят СМИ «не домысливать».

Напомним, что 3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская Сопка сорвались в пропасть в двух связках шесть туристов. Позднее появилась информация уже о восьми погибших - двое человек не вынесли ночевки на склоне.

В данный момент спасатели поднимаются двумя группами к месту трагедии. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю пока оптимальная задача альпинистов хотя бы к полуночи подойти к домику вулканологов на высоте 3300 метров. На высоте сильный ветер, снег, прогнозируется циклон.

«Мое восхождение на Ключевскую Сопку проходило несколькими днями ранее. С 24 по 26 августа мы сидели в палатках на леднике. Погода была ужасная. Сильный ветер с дождём и снегом. Гиды приняли решение спускаться», - поделился в сетях турист Василий Цымбалов.

Ключевская сопка. Фото: Василий Цымбалов

Мужчина добавил, что его группа добиралась до точки не в связке, так как позволял рельеф. Он уточнил, что туристы идут в связке, "если есть угроза срыва или попадания в трещину на леднике", но даже если срыв все же произошел, то у туристов есть всего лишь секунды на принятие решения.

- Вообще, маршрут не сложный. Длинный подход к вулкану, но погода непредсказуемая, - поделился Василий с «Комсомолкой». - Вулкан расположен в северных широтах между Тихим океаном и Охотским морем. Погодные условия экстремальные. Сильные ветра. Дождь может идти целый день. На высоте тем более. Подготовка нужна, если вообще не ходил в поход, - считает турист, побывавший на маршруте незадолго до трагедии.

Напомним, в трагедии погиб уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Что о нем известно, мы писали ранее.

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