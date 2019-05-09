Найдено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае туриста

В Республике Алтай обнаружено тело четвертого погибшего туриста. Сейчас устанавливается личность. Эту информацию подтвердили в республиканском Следственном комитете.

Напомним, группу туристов накрыла снежная лавина. ЧП произошло 6 мая в 36 км от населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай. Группа поднималась на гору Траверс Металлург. В резельтате под лавиной погибли семь человек. Шансов, что кто-то из них выжил, почти нет. Из всей группы уцелели лишь две девушки – они находились впереди, и лавина их не задела.

Стали известны личности троих погибших при сходе лавины туристов 00:00 00:00

Сейчас найдены тела троих, в республике продолжаются поиски остальных туристов, в операции задействованы три группы спасателей (30 человек), в том числе семь кинологических расчетов. Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины.

- Площадь поисков 60 на 100 метров, глубина снежной массы достигает пяти метров. В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка. Работает оперативный штаб, - сообщили в республиканском управлении МЧС.

В Горно-Алтайск прибывают родственники туристов. Для них в одной из гостиниц города зарезервированы 10 двухместных номеров. Проживание оплатила администрация Горно-Алтайска. С родственниками работают психологи.

Район, где ведутся поискиФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Горно-Алтайске, куда были доставлены тела троих погибших из-за схода лавины туристов, проведут опознание. Все необходимые процедуры планируется сделать в четверг, 9 мая.

Предполагается, что после этого родственники смогут забрать тела. По предварительной информации, речь идет об Игоре Блинове, Валерии Одаренко и Дмитрии Шарифулине.

- Есть смысл объединиться, чтобы ехать в Горно-Алтайск на опознание, сейчас будем это организовывать, - сообщил руководитель турклуба при новосибирском госуниверситете Владимир Юдин.

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