Конкурсант «Фабрики звезд»? Что известно о погибшем на Камчатке жителе Алтайского края?

Туристы погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае Фото: Рушан КАЮМОВ

3 сентября при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае погибли туристы, в числе которых оказался и житель Алтайского края. В ведомствах и СМИ сообщались разные данные о числе погибших (пятеро или шестеро), также под вопросом остаются некоторые личности.

В списке умерших значится и 31-летний Александр Жиловачик из алтайского города Камень-на-Оби.

- Мы ничего не знаем об этом случае, так как все произошло на Камчатке, - отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. – Информация доходит, но она скудная. Вроде бы пока достоверно не ясно, погибший с Алтая – житель Камня-на-Оби или же Барнаула.

В соцсетях страницы Александра Жиловачика, который бы проживал в Барнауле или Камне-на-Оби, нет. Однако в СМИ сохранилась публикация от 4 июня 2007 года. В ней говорится о том, что в отборочном туре конкурса «Фабрика Звезд – 7» приняли участие пять представителей Алтайского края, в том числе и Александр Жиловачик из Камня-на-Оби.

«Комсомолке» пока не удалось найти знакомых и близких Александра. Местные, с которыми удалось поговорить, не знают жителя с такой фамилией (отметим, что город небольшой).

- Может быть, он уроженец нашего города, а проживал где-то в другом месте? – задаются вопросом горожане.

«КП-Барнаул» просит связаться с редакцией близких и знакомых туриста Александра Жиловачика, чтобы разъяснить ситуацию, по тел. 8-961-233-23-79.

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