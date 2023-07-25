Зловещие совпадения. Мистические смерти жителей Алтая, от которых становится не по себе

В одном из случае судьба будто отрепетировала смерть человека, прежде чем отправить его на тот свет Фото: Олег УКЛАДОВ

Этим летом Алтайский край потрясли две трагедии с подростками. Иначе как мистикой или злым роком эти случаи не назовешь. Один мальчик два года назад чудом выжил в страшном ДТП с поездом, а в этом году утонул в реке под ж/д мостом. А второй школьник погиб там же, где год назад его старшая сестра – оба ребенка ушли на дно в «проклятом» месте на Бие. И оба в 13 лет.

От таких совпадений – мурашки по коже. Мы вспомнили и другие мистические случаи гибели людей в Алтайском крае, когда судьба словно заигрывала с людьми, выбирая дату смерти.

Выжил в боях, но погиб на отдыхе

Днем 27 апреля этого года в реке Корболиха Змеиногорского района обнаружили синюю «Ниву». Когда сотрудники МЧС вскрыли машину, перед ними предстала жутка картина - в салоне находились тела трех человек.

Один из утонувших накануне, 26 апреля, вернулся из зоны СВО. Он ушел на службу в сентябре. Через полгода ему наконец-то удалось взять отпуск и приехать на родину к жене и ребятишкам.

Место проезда на самом деле оказалось глубоким, и «Нива» начала тонуть Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

27 апреля мужчина с супругой и другом праздновали возвращение домой на природе. И решили переехать небольшую речку, которая оказалось глубокой. Из «Нивы» никто не смог выбраться.

- Вот такая злая ирония судьбы. Выжил в боях, но погиб, можно сказать, по глупости! – сокрушались тогда знакомые бойца.

Двое маленьких детей супругов остались сиротами…

Попросили подменить коллегу

В январе в Рубцовске простились с молодым спасателем Евгением Рябинским. 28-летний пожарный погиб после тушения пожара в барнаульском ТЦ «Успех».

9 января Евгений отработал свою смену и должен был отдыхать, но его попросили подменить коллегу. Говорят, он никогда не отказывал в помощи. И как назло, именно в это дежурство произошел страшный пожар.

В тот день в отделе центра «Вианор» загорелся склад авторезины. Звено, в котором был Евгений, проверяло этаж. В какой-то момент в помещении произошел взрыв и выброс пламени. Температура подскочила до 900 градусов! У Евгения на лице стала плавиться маска.

Пожарный Евгений Рябинский никогда не отказывал в помощи Фото: Личный архив

Парень оказался в отделении токсикологии с отравлением и ожогом легких. 15 января пожарный скончался, так и не выйдя из комы…

«Ах, если бы Женя отказался от того дежурства…», «А, может, вместо него тогда погиб бы его коллега?», «Будто взял на себя чужую смерть!» - рассуждали тогда в соцсетях.

Похоронили заранее

А в этом случае судьба будто отрепетировала смерть человека, прежде чем отправить его на тот свет.

- В конце 90-х – начале 2000-х годов с моим знакомым произошел какой-то случай на воде. И все думали, что он утонул, переживали, оплакивали, - рассказывает знакомая мужчины.

Тогда еще не было соцсетей и мобильных телефонов, и многие были не в курсе всех обстоятельств. Какового же было удивление, когда он предстал перед знакомыми живым, здоровым и веселым!

- Он ходил и праздновал второй день рождения, посмеивался над тем, что мы его похоронили заранее, - вспоминает горожанка.

А через некоторое время мужчина… действительно утонул! Многие просто не могли поверить в такие превратности судьбы.

- Я, например, тогда была просто поражена! – поделилась знакомая.

Остановился, чтоб помочь, и сам погиб

В январе 2023 года на трассе между селами Боровиха и Зудилово произошла массовая авария. Все началось с того, что женщина на Hyundai не справилась с управлением и въехала в отбойник.

Помочь автомобилистке решили водитель и пассажир Mazda. Они в тот момент просто проезжали мимо и остановились. 42-летний пассажир прицепил трос для отбуксировки, и сразу после этого случилось страшное.

- Когда началась отбуксировка, произошло столкновение с грузовиком MAN. От удара машины развернуло и произошло столкновение с попутной Mazda Premacy, - сообщали тогда в региональном МВД.

В этой «мешанине» погиб мужчина, который цеплял трос и находился на обочине. Со своим знакомым он мог бы равнодушно проехать мимо, но решил помочь. И, по чудовищному стечению обстоятельств, лишился жизни.

Смерть ходила по пятам

Чтобы расследовать эту мистическую смерть, родные погибшего даже подключали экстрасенсов.

Житель Барнаула по имени Иван умер в 23 года. Минувшей зимой молодой человек чинил зеркало авто в гараже, завел машину и надышался выхлопными газами. Родители до сих пор не понимают: ну как такое могло произойти!? При этом случаи, связанные с удушением, преследовали парня по жизни. Каждый раз ему чудом удавалось выбраться из лап смерти, но в итоге она настигла его в гараже.

Раньше Ивану чудом удавалось выбраться из лап смерти. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Фото: телеканала ТНТ

Экстрасенс Викторя Райдос, которая проводила расследование, тогда сказала:

- Он будто должен был раньше умереть. Будто смерть ходила за ним по пятам, охотилась, преследовала. И все случаи связаны именно с удушением.

Мать Ивана рассказала, что сын вообще мог погибнуть при родах:

- У меня воды отошли в 7 утра, а только в обед мы оказались в больнице. Столько времени пробыв в утробе без вод он мог попросту задохнуться!

Второй раз смерть подкралась, когда Ване не было года. Он заглотнул кольцо от соски и тоже мог задохнуться. Благо, это увидела его тетя, тряханула малыша за ноги, и кольцо выскочило.

- А потом, когда он уже подрос, качался на качелях с другом. И у него шею веревкой затянуло! – вспоминала несчастная мать.

Ване словно суждено было умереть от удушья. И в итоге это произошло.

Кстати

Закон парных случаев

Зачастую беда не приходит одна. Очень часто закон парных случаев наблюдают, например, журналисты и врачи. Произошла одна трагедия, за ней – другая, после жди третью. Случаи бывают настолько схожими, что в простое совпадение верится с трудом. Вот свежий пример: утром 14 июля в Чемальском районе Горного Алтая произошло ДТП с 14 туристами. Перевернулся грузовик, который вез их на Каракольские озера. А утром 25 июля в том же районе перевернулся грузовик, который также вез туристов на те же озера! Ну как тут не поверить в мистику?

Детский реаниматолог с 30-летним стажем Олег Першин тоже рассказывал о парных случаях из своей практики:

- Однажды мамаша в бане намазала ребенку голову серо-ртутной мазью (якобы от вшей), ребенка привезли в крайне тяжелом состоянии. Через некоторое время привозят еще одного малыша. Мамаша кроватку этой мазью намазала, опасаясь тараканов, а малыш надышался. А потом и третий пациент - старший брат младшего намазал… Потом начинаются случаи с отравлением карбофосом, и опять высвечивается зловещие пары или даже тройки.

На взгляд мистиков, такие совпадения на самом деле не случайны. Так, Андрей Коробейщиков, исследователь шаманской культуры, автор бестселлеров о мистических явлениях, говорил, что подобные роковые повторения бывают не только в профессиональной сфере, но и в жизни отдельно взятого человека. И нужно понимать, что это не простые совпадения. При этом, по словам Коробейщикова, человек может понять и выключить череду несчастий:

- Когда приходит понимание сути негативной программы, она перестает работать, если научиться видеть сплетения жизненных нитей, то можно убирать из жизни негативные блоки.

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