Мужчина остановился помочь и погиб в жестком ДТП под Барнаулом

По факту ДТП проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В массовом ДТП под Барнаулом погиб пассажир, который пытался помочь отбуксировать попавший в аварию автомобиль. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла утром 30 января на трассе между селами Боровиха и Зудилово. Все началось с того, что женщина за рулем Hyundai не справилась с управлением и въехала в отбойник. Водитель Mazda 6 остановился, чтобы помочь. Когда началась отбуксировка, произошло столкновение с грузовиком MAN, который двигался в попутном направлении. От удара машины развернуло и произошло столкновение с попутно двигавшейся Mazda Premacy.

На месте скончался 42-летний пассажир Mazda 6, который пытался прицепить трос для отбуксировки Hyundai.

- Водитель Hyundai и очевидец ДТП, мужчина 1977 года рождения, ранее управлявший автомобилем «Форд Фокус» получили травмы различной степени тяжести, оказана медицинская помощь, госпитализированы, - отмечают в МВД.

По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.