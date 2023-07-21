«Проклятое место». На Алтае тело мальчика нашли на месте гибели родной сестры

С виду там течение тихое, а дно – неглубокое Фото: газеты «Бийский рабочий»

13-летнего мальчика из Бийска пять дней искали чуть ли не всем городом. Накануне появилась страшная весть – тело мальчика всплыло на реке Бия. По чудовищному стечению обстоятельств, подросток утонул в том же месте, где и год назад его старшая родная сестра. И именно в том же возрасте – в 13 лет.

Была с подружками

Семью, в которой росли брат с сестрой, характеризуют как неблагополучную.

- Мать и отчим выпивают и за детьми особо не следили, - рассказали «Комсомолке» знакомые семьи.

В роковой день 1 августа прошлого года их 13-летняя дочка с двумя подружками отправились на дикий пляж на Бие в районе переулка Табунный. Как говорят местные жители, место это – крайне опасное, «проклятое». Там находили уже не одного утопленника. С виду течение тихое, а дно – неглубокое, но есть воронки и ямы. Дно – илистое, скользкое, можно запросто поскользнуться и провалиться.

А девчонки и купаться-то не собирались: просто камешки в воду покидать хотели. Сначала кидали с берега, а потом сестренка мальчика с 9-летней подружкой прямо в одежде и обуви, взявшись за руки, зашли в воду. Они увидели поплавок от удочки и решили до него дотянуться. И тут внезапно провалились в яму и скрылись под водой. Все это с ужасом наблюдала третья 8-летняя девчушка, которая, к счастью, осталась на берегу. Насмерть перепуганная малышка хотела сама кинуться на помощь, но потом побежала за взрослыми и привела на место двух женщин, которые вызвали полицию.

В тот же день тела утонувших нашли водолазы. Говорят, мальчик тогда сильно переживал смерть сестры. Он явно понимал, что место, где она утонула – очень опасное. Но почему не побоялся сам зайти в воду?

Злой рок

Те, кто знал подростка, говорят: он был добрым, спокойным и отзывчивым. В этом году окончил шестой класс. Особых успехов в учебе не было – получал, в основном, тройки.

- Оно и понятно, контроля за ним никакого не было, поэтому и учился неважно, – говорят знакомые семьи.

Вечером 15 июля школьник в шортах, футболке и сланцах ушел погулять и… исчез. Вскоре паблики всего Алтайского края опубликовали бело-оранжевые ориентировки с призывом: «Помогите найти!». В версию, что он мог просто сбежать из дома, мало кто верил - раньше за мальчиком такого не наблюдалось.

А вечером 20 июля в тех же пабликах появилась трагическая новость: «Найден, погиб». Что поражает, мальчик утонул в том же месте, где год назад его сестра; примерно в то же время с разницей всего лишь в две недели; и в том же возрасте – в 13 лет! Что это - злой рок или просто трагическое стечение обстоятельств?

Когда тело нашли, учителя школы, где учились подросток и его сестра, в помощь родителям начали собирать деньги на похороны и памятник.

- Столько неравнодушных людей откликнулось! Сейчас сбор средств закрыт, необходимую сумму набрали. Все, кто мог, помогали, всем огромное спасибо! – поблагодарила учитель Людмила Анатольевна.

Когда пройдут похороны, пока не известно. Возможно, 22 июля, если тело отдадут родителям. Мальчика хотят похоронить рядом с сестренкой и поставить им общий памятник. А детей в этой семье больше не осталось…

Официально

Как сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования уголовного дела предстоит установить обстоятельства и причины гибели ребенка.

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Было предположение, что он мог пойти собирать металл в заброшенных домах. Подростки так делают на каникулах, чтобы заработать. Но отработка сообщения это не подтвердила. Также люди говорили, что мальчика вместе с каким-то рыженьким другом видели на мойке фар на коммунарском мосту (подробнее)