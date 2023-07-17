Ребенок с другом поехали купаться без присмотра взрослых Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае в субботу, 15 июля, погибли два ребенка – мальчики 10 и 11 лет поехали купаться на Чумыш без присмотра взрослых и не справились с коварной рекой. Как стало известно «Комсомолке», один из погибших – тот самый школьник, который чудом выжил в страшном ДТП на железнодорожном переезде в 2021 году. Тогда трое его одноклассников погибли после столкновения автомобиля и поезда.

Поехали кататься на великах

Как рассказала соседка семьи погибшего мальчика, 15 июля 10-летний Кирилл и его 11-летний друг поехали кататься на велосипедах по деревне. Через лес дети доехали до Чумыша, зашли в воду, но так и не выбрались на берег. Как уточнила женщина, плавали мальчики плохо.

В соцсетях пишут, что Чумыш – крайне опасная река. И ежегодные трагедии тому подтверждение.

- Мне было лет девять, я вдоль берега по колено бегала. Резко провалилась. Смотрю вверх и вижу, как песок над головой затягивается. Я резко оттолкнулась и всплыла из ямы. Мама даже не поняла, что я чуть не утонула, - рассказывает в группе «Инцидент-Барнаул» одна из комментаторов.

Чумыш Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Чумыш - коварная река. Детей очень жаль. Соболезнования родителям. В летний период за детьми нужен особый контроль, в связи с купальным сезоном. Дети часто без разрешения уходят на реку одни. Нужно с ними вести разъяснительную работу и родителям и учителям в школе, - также пишет в паблике местная жительница Валентина.

По информации Следственного управления Следственного комитета Алтайского края, тела мальчиков 10 и 11 лет нашли и достали из воды. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии выясняются, назначены экспертизы. Также проверку проводит прокуратура Алтайского края.

Авария с поездом

После нынешней случившейся трагедии многие говорят - от судьбы не уйдешь. Кирилл был единственным выжившим ребенком в страшном ДТП на железнодорожном переезде, которое случилось по вине учителя Анны Диринг 29 ноября 2021 года. Судом и следствием было доказано, что учитель посадила в личный автомобиль школьников без разрешения их родителей и повезла со школы домой, но у переезда отвлеклась на телефон и не заметила приближающийся снегоуборочный поезд…

Диринг была классным руководителем погибших ребятишек. Учились они в школе села Луговое, а жили в соседнем селе Наумово. Обычно дети уезжали на учебу и обратно на школьном автобусе, но учитель не раз лично подвозила ребят до дома, так как не хотела дожидаться автобуса. В день трагедии так и получилось – уроки закончились раньше, а школьный транспорт пришлось бы ждать полтора часа. Диринг подошла к детям и сказала садиться в её машину, те послушно уселись на задний ряд машины. Ремнями безопасности четверо школьников не были пристегнуты.

Мама Кирилла ранее в разговоре с «Комсомолкой» вспоминала день трагедии, как будто он был вчера. Она рассказывала, что незадолго до аварии к ней приходила мама погибшей одноклассницы Кирилла и говорила, что у нее на душе нехорошо. А позднее стало известно, что ребята с педагогом попали под поезд.

- У нас началась истерика, вышли за ограду, встали посреди дороги и не знали, куда податься и куда бежать, - говорила мама Кирилла.

Мама Кирилла тут же поехала на место аварии. Там, на белом снегу были видны следы крови, а машина после аварии превратилась в покорёженный кусок металла. Кто-то из правоохранителей сообщил, что Кирилла в тяжелом состоянии увезли в больницу. Врачи говорили, что у школьника сильное сердце, но все равно не давали никаких гарантий: сильно пострадала голова, обнаружены переломы ребер, ключицы, отслоение сетчатки и другие травмы. После аварии у него даже изменился почерк – мальчик стал писать с наклоном.

Родители, как могли, берегли и без того плохое психологическое здоровье мальчика и не говорили, что все его друзья погибли. Даже после выписки ребенку потребовалось время, чтобы вновь выходить на улицу и гулять с другими детьми, ходить в школу. До ДТП он так любил заниматься творчеством, танцами, а после – как будто ушел в себя, стал апатичен.

Тем не менее, то, что мальчик выжил – было настоящим чудом. В разговоре с одной из родственниц Кирилл говорил, что когда увидел приближающийся к переезду поезд, испугался клубов снега, скатился вниз и оказался за сидением учителя. Не исключено, что именно этот факт спас его от гибели.

Анна Диринг на суде и место аварии. Фото: Перевощикова Анна, СУ СК по АК

Что же касается учителя Анны Диринг, то теперь она единственная выжившая в той страшной аварии. В сентябре прошлого года её приговорили к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на три года. Также её обязали выплатить компенсации пострадавшим семьям. Учитель пыталась обжаловать приговор и смягчить наказание, однако суд не встал на ее сторону. К слову, на могилы детей она так ни разу и не приходила, хоть и сожалела о том дне, когда без спросу посадила ребят в свою машину. Прочитать подробнее об этом деле можно в наших материалах.

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