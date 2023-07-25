В числе пострадавших шестеро детей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

25 июля в Республике Алтай произошло очередное ДТП вблизи Каракольских озер. Трагедия до безумия похожа на предыдущую - ГАЗ-66, полный туристов, перевернулся на горной трассе. Один человек погиб, еще 11 пострадали. Что известно о ЧП на Каракольских озерах на Алтае 25 июля 2023 и компании, которая перевозила туристов – в нашем материале.

Что известно о ЧП на Каракольских озерах на Алтае 25 июля 2023

ДТП произошло утром. По данным регионального главка МЧС, сообщение о трагедии поступило в 08:58. По данным ведомства, туристы приехали на Алтай из Екатеринбурга, они направлялись на Каракольские озера на ГАЗ-66. В кузове находились 15 человек, которые находились в составе неорганизованной группы.

Из-за чего конкретно произошло ДТП, пока неизвестно. Однако в результате опрокидывания автомобиля один человек погиб и 11 получили травмы, в том числе 6 детей. На помощь им выехали полицейские, пожарные, скорая помощь, вертолет МИ-8 и волонтеры «Алтай Вояж». К слову, именно эта компания и устроила поездку на Каракольские озера.

- Пока что никакими данными мы не располагаем и ничего конкретного сказать не можем. Да, поездку организовали действительно мы. Лицензия на данный вид деятельности у нас есть, - отметила представитель компании.

Именно компания «Алтай Вояж» перевозила туристов и в прошлом году, когда произошла похожая авария – тогда обошлось без смертей, пострадали двое детей 6 и 10 лет. Вернувшись домой, в Новосибирск, семья обратилась в больницу, а также в правоохранительные органы.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ходе расследования выяснилось, что в компании документация велась как попало, и о том, что случилось с туристами, никуда не сообщали.

Что известно о состоянии пострадавших

Как сообщили «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения по Республике Алтай, один из пострадавших туристов на данный момент находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи борются за его жизнь.

Дети получили травмы средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Остальных туристов обследуют врачи.

О погибшем, к сожалению, пока ничего узнать не удалось. Известно, что это взрослый мужчина. Из какого региона он прибыл – тоже пока загадка.

Популярный маршрут

За день Каракольские озера посещают порядка 500 человек. Желающие полюбоваться на их красоты готовы заплатить от 3000 до 6000 тысяч рублей за доставку на озера. Добраться до них непросто, дорога труднопроходимая, поэтому туристов возят на автомобилях УАЗ «Патриот», «буханках» и ГАЗ-66. Последний вмещает в себя до 20 человек.

Всего за год СМИ рассказывали как минимум о трех серьезных авариях на Каракольских озерах. В новостях фигурировал тот самый ГАЗ-66. Как пояснили «Комсомолке» в одной из компаний-туроператоров, которые занимаются доставкой на озера, пусть модель и старая, но надёжная. При правильном использовании.

- Газ-66 – машина хорошая, проблема не в ней, а в людях и их неопытности. Бездорожье, размытая трасса, горная местность, но за руль садят молодых людей с небольшим водительским опытом. Обычно на ГАЗ-66 сверху натягивают тент, так как машина открытая, но некоторые используют кунг (железная конструкция, которой закрывают салон машины, прим.ред.). Если с тентом центр тяжести будет внизу машины, то с кунгом – вверху. Это объясняет, почему такие машины легко переворачиваются, - отметил Сергей.

К примеру, пару недель назад водитель, наехавший на препятствие, не справился с управлением, в результате чего машины наклонилась и перевернулась.

Проблема состоит и в том, что свои туристические услуги отдыхающим предлагают на каждом углу, но далеко не у всякого перевозчика есть лицензия, а, значит, и контроля тоже нет. Остаются вопросы и к доступности туристического объекта – маршрут пользуется популярностью, но добраться до него по-прежнему крайне сложно. «Комсомолка» обратилась к властям Республики Алтай за комментарием по этому поводу.

- Окончательную оценку произошедшему должны дать все-таки правоохранительные органы. Со своей стороны можем сказать, что проект строительства новой безопасной дороги к Каракольским озерам уже реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - прокомментировал заместитель руководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов.

В то же время, представитель туристической компании Сергей считает, что новая дорога, которую сейчас строят, пусть и сделает проезд комфортным и безопасным, но добавит другую проблему: турпоток на Каракольские озера увеличится, а, значит, и мусора станет больше.

Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев добавил, что эта авария – еще одно доказательство того, что поставщики туруслуг не оказывают должного внимания безопасности своих услуг.

- Именно поэтому число таких инцидентов растет. Сегодня направление к Каракольским озерам – это даже не дорога, а тропа, доступная только высокопроходимой технике. Один из вариантов повышения безопасности этого маршрута – строительство хорошей, качественной дороги. Сегодня мы видим, что она здесь необходима в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые хотят увидеть Каракольские озера. В противном случае они так и продолжат пользоваться небезопасными услугами, и такие аварии будут происходить все чаще, - подчеркнул Эрчим Сарбашев.

Ход дела поставлен на контроль

По факту аварии следком по Республике Алтай проводит процессуальную проверку. По данным ведомства, водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание.

- В ходе доследственной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей, - прокомментировали в следственном управлении.

Ход и результаты проверки будет контролировать прокуратура республики. На место выехал прокурор Чемальского района.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту этого ДТП, сообщили в СКР.