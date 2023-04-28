Затонули в «Ниве»: подробности жуткой гибели троих человек в реке на Алтае

Место проезда на самом деле оказалось глубоким, и «Нива» начала тонуть Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Днем 27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района Алтайского края обнаружили синюю «Ниву». Когда сотрудники МЧС достали и вскрыли машину, перед ними предстала жутка картина - в салоне находились тела трех человек. Как выяснилось позже, это были муж с женой и их знакомый.

Как рассказали в региональном следкоме, компания отдыхала на природе. В какой-то момент они решили переехать небольшую речку, которая, на первый взгляд, кажется довольно мелкой. Однако место проезда на самом деле оказалось глубоким, и «Нива» начала тонуть. Говорят, когда у машины открыты окна, она наполняется водой за секунды, и выбраться из нее практически невозможно...

Говорят, машина с открытыми окнами наполняется водой за секунды Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Как сообщил «Комсомолке» источник, мужу и жене было немного за 30. А мужчина буквально позавчера вернулся с СВО.

- Выжил в боях, но погиб, можно сказать, по глупости! Вот такая ирония судьбы, - сокрушается собеседник. – Он был хорошим, веселым человеком.

Теперь двое ребятишек пары остались сиротами.

Что касается знакомого семьи, то он, как сообщают в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», был фельдшером скорой помощи. У мужчины остались ребенок и беременная жена…

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. На данный момент известно, что внешних признаков насильственной смерти на телах нет.

Министр социальной защиты края Наталья Оськина поручила отправить к родным погибших мобильную бригаду, чтобы оказать им необходимую помощь, в том числе и психологическую.