Погибший пожарный Евгений Рябинский с детства мечтал спасать всех, кто в беде Фото: из личного архива героя(ев) публикации

18 января в Рубцовске простятся со спасателем Евгением Рябинским. 28-летнего пожарного, погибшего после тушения пожара в ТЦ «Успех», похоронят рядом с отцом на Песчаном кладбище.

Напомним, ЧП произошло 9 января. Евгений отработал свою смену и должен был идти отдыхать, но его попросили подменить коллегу. Говорят, что он никогда не отказывал в помощи. В это дежурство и произошел страшный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. В отделе центра «Вианор» загорелся склад авторезины. Во время тушения пожара, как говорят бывалые спасатели, случился взрыв, температура подскочила до 900 градусов. В итоге Рябинский оказался в отделении токсикологии с отравлением и ожогом легких.15 января пожарный скончался, так и не выйдя из комы.

«Заменил мне отца»

Отец Евгения трагически погиб, когда парень был еще подростком.

Евгений (справа) с братом Владом и невестой Евгенией Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Жене было тогда пятнадцать лет, а мне девять, и он, по сути, заменил мне отца, - рассказал «Комсомолке» младший брат погибшего, Влад Рябинский, – Он помогал по жизни мне и маме во всем абсолютно, поддерживал, поднимал. Мы жили в Рубцовске, потом переехали в Новосибирск, где Женя после армии семь лет служил по контракту. Матери помог с жильем, с работой, мне - устроиться на учебу. Он был главным в нашей семье, какие бы проблемы не возникали, решал один, никогда ни у кого не просил помощи, как настоящий мужчина.

Евгений с братом Владом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Влада, он с детства во всем хотел походить на старшего брата.

- Женя занимался самбо, и я тоже, он в секцию рукопашного боя пошел - и я с ним, Женя для меня был братом, лучшим другом и отцом,- вспоминает младший брат.

«В помощи никому не отказывал»

Евгений, по словам Влада, был очень сильным и физически, и по характеру, но при этом, добродушным и открытым. Так же отзываются о нем и друзья.

- Мы занимались вместе спортом несколько лет назад, - вспоминает Денис, один из бывших воспитанников школы рукопашного боя. - У него были замечательные спортивные результаты. Женя был кандидатом в мастера спорта. Душа компании, веселый, в помощи никому не отказывал. За родного брата своего всегда горой. И еще девчонок оберегал. Помню, мы в школе за Регину, его названную сестру заступались.

«Евгений был сильным и физически и по характеру, - говорит его брат Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы дружили с детства, его дед сошелся с моей бабушкой, мне тогда было четыре года, ему восемь, и мы часто играли вместе, он самый лучший, всегда защищал, - со слезами рассказывает Регина. - Созванивались на Новый год, обещал приехать, навестить, на малышей моих посмотреть. Но теперь уже не приедет…

«Мне нравится спасать жизни»

- Женя лидером был, - рассказывает дед погибшего пожарного, Владимир Михайлович, - мог и за себя и за других постоять. Летом приезжал с девочкой своей ко мне в гости на охоту, на рыбалку. Перед тем, как в МЧС перейти, внук мне звонил, я одобрял его выбор.

Пожарный Евгений Рябинский с детства мечтал спасать людей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Советовался Женя о своей работе и с тренером Манвелом Оганесяном, руководителем Федерации рукопашного боя из города Рубцовска.

- Спрашивал меня: «Ман, он именно так ко мне обращался, в МЧС хочу устроиться, как думаешь?». Жень, нет ничего более благородней, чем работа спасать людей, - ответил тогда я. Он кивнул в ответ: «Я тоже так думаю», - вспоминает наставник.

У тренера сохранилась картинка, где школьник Евгений Рябинский пишет, что хочет быть врачом: «Мне нравится спасать жизни людей».

- И он всю жизнь прожил для других, с детства посвящал себя маме, братику. Он настолько был человек, живущий для других… В итоге отдал жизнь, - тяжело вздохнул собеседник.

Планировали свадьбу

Погибший парень планировал свадьбу с любимой девушкой Евгенией, в ЗАГСе лежит их заявление на 23 июля 2023 года…

- В августе было бы три года, как мы вместе, - рассказывает Евгения. - Это было как в сказке, любовь с первого взгляда. Сначала на расстоянии дружили год, потом он переехал из Новосибирска, стали жить вместе.

Евгений и Евгения планировали свадьбу 23 июля 2023 года Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам невесты, за эти три года они ни разу не поссорились.

- Мы даже голос не могли повысить друг на друга. Это был самый лучший мужчина на свете. Все, что он делал, меня восхищало, – говорит девушка погибшего героя.

Евгения, как и другие собеседники, отметила, что о себе Женя беспокоился в последнюю очередь.

«Мы много путешествовали. Он открыл для меня другой мир, - говорит Евгения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Вначале - о других. Это даже в мелочах проявлялось: на природу приедем, он теплые вещи всем раздаст, потом только уже о себе думает, - рассказывает невеста. - Он показал мне мир с другой стороны. Я сирота, Женя стал для меня всем: и отцом, и братом, и мужем. Всегда был рядом, поддерживал. У нас планов было много на этот год. Мечтали о детях, даже имена придумывали…

Евгений Рябинский называл свою подругу «ангелочек», по 15 раз на день признавался в любви, и каждый раз уходил на работу со словами: «Я уже скучаю…».

«В час ночи позвонил…»

- В тот день он после своих суток еще пошел на смену, - рассказывает Евгения,- когда написал, что поехали на вызов, у меня задрожали ноги. Я ему написала: «Женя, будь осторожен, я чувствую, что-то не то». В час ночи он позвонил по видеовызову. Уже совершил один заход в здание, руки и лицо были черные-черные, но сам , как обычно, улыбающийся, самый первый . «Все нормально», - говорит. А потом я всю ночь не могла уснуть, утром от него не было ни звонка, ни сообщения. На телефон не отвечал… Я поняла - что-то случилось. С замирающим сердцем иду на занятия в медуниверситет, случайно открываю сети, вижу, что один боец пострадал и понимаю, что это Женя…

Потом Евгения пыталась пробиться в палату, ее не пустили. И все же на третий день, правдами и неправдами ей удалось прорваться к любимому, который в коме лежал под ИВЛ. Девушке разрешили там побыть ровно минуту. Она подошла к парню, положила голову к нему на руки и попросила остаться в живых. Все эти дни молилась о сыне и мать Юлия Рябинская. Увы, чуда не случилось…

«Я сирота. Он стал для меня отцом, братом, мужем», - говорит Евгения Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Он моя гордость. Это было огромной честью побыть девушкой такого прекрасного мужчины… Однажды в наших многочисленных разговорах, я его спросила, а если будет ситуация, где ты должен жертвовать собой, спасая человека, - вспоминает невеста. - Женя без размышлений ответил: «Я спасу человека. Это моя обязанность, это мой долг». Он за любого человека пошел бы хоть в огонь, хоть в воду.

Прощание с погибшим на пожаре спасателем Евгением Рябинским состоится 18 января в Рубцовске.

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