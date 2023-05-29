Виктория Райлос сама нашла гараж, в котором погиб барнаулец. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Фото: телеканала ТНТ

Алтайские поклонники шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» с нетерпением ждали выпуска, съемки которого проходили в Барнауле. В передаче от 27 мая трое знаменитых медиумов – Александр Шепс, Виктория Райдос и Константин Гецати расследовали загадочную череду смертей мужчин в одном роду. Близкие умерших были уверены – на их семьи наложено проклятье. Однако мнения медиумов разделились.

Предыстория

Эти две семьи объединяет одно страшное горе - родители потеряли единственных сыновей. Иван - сын жителей Барнаула Юлии и Дмитрия - умер в 23 года. А их племянник Алексей, который жил с родителями в селе Черемное, – в 19 лет.

Два двоюродных братика Леша и Ваня погибли внезапно. И оба в феврале. В тот злополучный день Ваня отправился в папин гараж. Накануне он случайно повредил зеркало у отцовской машины и хотел починить. А потом позвонил старший по гаражам и сообщил жуткую вещь – у вас в гараже труп.

Погибший Иван. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

Оказалось, пока Ваня чинил зеркало, он завел машину в холодном гараже и надышался выхлопными газами. Родители до сих пор не понимают: ну как такое могло произойти!?

19-летний Леша однажды как обычно поехал в гости в город к лучшему другу, а через несколько часов его мать Любовь узнала – сын убит. И это совершенно не укладывалось в голове – ведь убийцей оказался лучший друг!

А недавно в этих семьях произошло еще одно горе. Любовь и ее родной брат Дмитрий (муж Юлии) потеряли сводного брата Михаила. Он был сыном их приемных родителей, но все росли вместе и с детства считались родными.

Погибший Алексей. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

- Умер внезапно и странно. Ему сделал простую операцию, грубо говоря, вырезали какой-то прыщик, и он начал гнить заживо! – рассказывают родственники.

Близким не дает покоя мысль, что эти смерти – вовсе не трагическое стечение обстоятельств. Может быть, это родовое проклятие? И может быть, виновницей этого проклятия была общая бабушка Леши и Вани - Татьяна?

- Это родная мама Любы и Димы. Она их бросила совсем маленькими, поэтому воспитывали их приемные родители. А Татьяна вела разгульный образ жизни. Кроме того, избавилась от ребенка на позднем сроке беременности у повитухи. Ей повредили матку, и от кровопотери она погибла. Может быть, за все ее поступки мы сейчас и расплачиваемся? – предполагает Юлия.

Михаилу сделали пустяковую операцию. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

Смерть Ивана: версия Виктории Райдос

Испытания начались в квартире, где жил Ваня. Его мама дала экстрасенсу Виктории Райдос зубы сына и платочек с каплями его крови. Медиум объяснила родственникам, что будет работать с книгой мертвых - в нее она каким-то образом собирает заблудшие души, и они становятся проводниками в мире мертвых.

- Он там находится в плотном кольце своих родственников… Красивый гроб. Памятник совсем свежий. Он один за черной оградкой, а места много, – начала экстрасенс и тут же пожаловалась, что ей очень тяжело и душно находиться в этой квартире и что ее куда-то все время тянет.

- Так он и погиб от удушья, - подметили родные.

Экстрасенс стремглав выскочила из дома во двор и ринулась в неизвестном направлении. Каково же было удивление родственников, когда она направилась к гаражам и нашла дверь именно того гаража, где так нелепо оборвалась жизнь Вани.

- Ему так больно про это все говорить. Ему больно вспоминать, как он вас здесь видел. Ему так неловко, что вы столько денег на памятник потратили, но он ему нравится, - заговорила медиум с родными якобы от имени покойного.

При этом никто не смог сдержать слез, расплакалась даже сама ведьма. Она рассказала, что Ваню неоднократно преследовала смерть, он не раз мог умереть и именно от удушья, как в итоге и случилось.

Экстрасенс стремглав выскочила во двор и ринулась в неизвестном направлении. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

- Здесь что-то странное. Есть серьезные родовые вещи. Есть негативные воронки, как проклятия. Умирают мужчины, а виновата женщина. И это родственница Юлии, - вынесла вердикт экстрасенс.

Юлию в тот момент будто осенило - она припомнила, как однажды ее родная бабка Анфиса при всей деревне набросилась на нее с проклятьями.

- Орала как ненормальная, как резаная: «Я тебя проклинаю, будь ты проклята!» - рассказала женщина.

Могло ли быть такое, что в сердцах наговорив гадостей, бабка запустила проклятье, которое унесло жизнь ее внука Вани?

- Тут надо разбираться. Я не могу обвинять человека голословно. Нужно внимательно смотреть по фото, - заявила участница «Битвы экстрасенсов».

Смерть Алексея: версия Константина Гецати

Аланский маг разбирался со странной смертью второго молодого человека. Гецати уверяет, что с помощью огня и трав, собранных в Осетии, призывает аланских духов и практически мгновенно выходит на связь с покойными.

Константин четко увидел последние минуты жизни Алексея, веселую компанию и друга, который стал убийцей:

- Высокий дом, этажей 10, на балконе курит. Вокруг дома высокие. Анютка, Яна, Лизка… Тощий, ниже его ростом, бритый, в татуировках, кричит: «Сдохни!»

Родные рассказали, что между парнями произошла ссора. Друг толкнул Алексея, он упал, ударился головой и потерял сознание.

Константин четко увидел последние минуты жизни Алексея. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

- Его спасти можно было, а тот подскочил и заорал: «Сдохни!». Он его добил. И выставил это как самозащиту. Говорил, что Алексей якобы его пытался скинуть с балкона, - рассказывает безутешная мать.

После этого оставалось по фото определить - есть ли на парне проклятье. Констатин, не раздумывая ни минуты, заявил:

- Нет. Никаких магических воздействий и проклятий нет. Проклятие – это острая болезнь души, энергетики. Здесь этого нет.

Смерть Михаила: версия Александра Шепса

Последнего из тройки сильнейших – Александра Шепса – привезли на кладбище к могиле Михаила. Напомним, мужчина - сводный брат Любови и Дмитрия, дядя погибших парней. Надгробный камень от экстрасенса закрыли черной тканью.

- Он уже тут. Мужчина, лысоватый, балагур. Карие глаза, щетина, любитель женщин, - довольно точно описал Михаила медиум.

Как и другие экстрасенсы, от имени покойного Шепс обратился к родственникам, в частности, к бывшей жене Инне и ее мужу:

- Какая ты стала, мировая баба. Рыбака себе отхватила. Его подмяла, а меня не смогла. Хороший он у тебя мужик. Порыбачил бы сейчас с тобой на Лосихе.

- Откуда он Лосиху нашу знает? Я вчера там был! Я когда это услышал, у меня ноги затряслись, - с дрожью в голосе сказал потом муж Инны.

Шепса привезли на кладбище. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

После медиум, к удивлению всех присутствующих, направился к могиле бабки Анфисы, о существовании которой он вообще ничего не знал. Именно об этой женщине говорила Виктория Райдос, подозревая ее в проклятии Юлии. Родные рассказали, что бабка была очень грубой и жестокой. И еще похоронила всех своих пятерых сыновей. Так выяснилось, что череда мужских смертей в этом роду началась задолго до смерти Вани.

- Но зря вы все грехи на меня свалили. Я с этим не связана! – заявил Шепс от имени бабки Анфисы на ее могиле.

Покойница вины не признавала. Но кто, если не она, и вообще существует ли проклятье? Выяснить это предстояло всем трем экстрасенсам за просмотром семейного фотоархива.

Скандал среди магов

На итоговое испытание медиумы собрались в доме родителей Леши. Им показали фото всех мужчин, которые ушли из жизни. Вердикт Шепса был однозначным: порчи нет ни на одном. Райдос по-прежнему придерживалась мнения, что проклятье пришло от бабки Юлии Анфисы. А аланский маг отложил часть снимков, оставив лишь фото пятерых сыновей Анфисы, и заявил: проклятие идет по мужской линии и распространяется только на этих пятерых. А его источником является их отец - муж Анфисы.

Гецати и Райдос предложили родственникам снять проклятье, на что те согласились. И тут начал разгораться настоящий скандал. Экстрасенсы стали обвинять друг друга в непрофессионализме, переходить на личности, сыпать колкостями и оскорблениями. Уступать не хотел никто.

Магам показали фото всех мужчин, которые ушли из жизни. Стоп-кадр передачи «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Фото: телеканала ТНТ

- Как легко вы можете взять и повесить такие грехи (наложение проклятия -прим. ред.) на людей! Не надо понапрасну обвинять своих предков, даже если они вас чем-то обидели. Будете потом во снах их видеть. Они будут у вас спрашивать: зачем вы на нас повесили такой грех? Когда человек в страхе, им легко манипулировать. И большинство моих коллег это прекрасно осознает, - разразился перед камерой Александр Шепс.

В итоге обряд снятия проклятья все-таки совершили – с помощью огня и воды. Родные признались, что им стало гораздо легче - хотя бы чисто психологически.