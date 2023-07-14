На Алтае по пути на Каракольские озера перевернулся грузовик с 14 туристами

Водитель грузовика не справился с управлением Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Утром 14 июля в селе Элекмонар Чемальского района Республики Алтай произошло очередное ЧП с туристами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, перевернулся грузовой автомобиль, в котором были 14 туристов. Есть пострадавшие.

Известно, что туристы направлялись на Каракольские озера. Сообщение о ДТП поступило в 07:21. Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся и перевернулся. В этот момент в машине находились 14 туристов, которые были в составе неорганизованной группы. Семь из них получили травмы, шестеро отказались от госпитализации, а одного все же увезли в больницу. Погибших нет.

На месте работали две кареты скорой медицинской помощи и бригада из четырех человек, а также сотрудники полиции. Кроме того, на место были вызваны спасатели из пятой части Чемальского района. Они отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возгорание, и оказали психологическую помощь пострадавшим.

- Также двум туристам оказали первую помощь, зафиксировав шею воротником шанца. Помогли транспортировать пострадавшего на госпитализацию, - пояснили в МЧС.

Напомним, похожее ЧП произошло и в прошлом году. В начале августа 2022 года в этом же районе перевернулся грузовик «ГАЗ-66», перевозящий туристов. Он должен был доставить отдыхающих на Каракольские озера, но в пути перевернулся. В кузове находились дети, в том числе шестилетний и десятилетний ребенок, которые получили травмы. Туристы были из Новосибирской области, и по возвращению в родной регион они прошли обследования и решили привлечь к ответственности компанию, которая организовала турпоездку. По данному сообщению следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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