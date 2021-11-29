На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В ДТП погибли трое детей.

В Алтайском крае за рулем попавшего под снегоуборочный поезд автомобиля находилась учительница. Как сообщил источник «КП-Барнаул», вместе с ней в машине были ее ученики. Трагедия произошла 29 ноября в 12.50 в районе села Луговое.

- В школе отменили два урока, и женщина повезла ребятишек домой. На переезде машина остановилась слишком близко к путям. Возможно, их зацепило. Автомобиль тащило почти 300 метров, - рассказал собеседник.

За рулем «Тойоты» была 43-летняя Анна Диринг - учитель начальных классов Луговской средней школы. Она повезла четырех учеников после школы в соседнее село Наумово. В школе отменили уроки из-за того, что заболел учитель. Женщина решила подвезти учеников, чтобы те не ждали автобуса, который должен был бы приехать по графику через полтора часа.

Место происшествия.

- Все рыдают. Ребятишки – всего второй класс. В приказе она сама подписывалась, что отвечает за жизнь и здоровье детей до посадки их в автобус и после привоза. Сейчас отвозил психолога на железную дорогу для опознания. Говорят, снегоуборочный поезд просто протаранил их, - комментируют пользователи трагедию в соцсетях.

В результате столкновения из школьников выжил только один мальчик. У него закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. О состоянии педагога пока ничего не известно - она госпитализирована.

После трагедии идут проверки - на месте работают эксперты из МВД, а также краевая прокуратура. Один из вопросов, который предстоит выяснить - состояние дороги перед переездом. Не исключено, что из-за гололеда автомобиль не смог вовремя затормозить.

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