В ЧП при восхождении на Ключевской вулкан с 3 по 6 сентября погибли девять туристов. Фото: КГКУ "ЦОД"

Следователи продолжают расследование гибели туристов на Камчатке в сентябре 2022. Накануне стали известны предварительные причины трагедии. Об этом на своей сайте сообщил зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Причина гибели туристов на Камчатке в сентябре 2022

В ЧП при восхождении на Ключевской вулкан с 3 по 6 сентября погибли девять туристов, среди них – уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик. Юрий Трутнев принес соболезнованиям родным и близких погибших и озвучил предположительную версию гибели туристов.

- Предположительно, вероятной причиной гибели туристов в группе, восходивших на Ключевскую сопку, стало несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов, - говорится на сайте зампреда правительства.

Как оказалось, маршрут восхождения на Ключевской вулкан еще в прошлом году исключили из списка паспортизированных и общедоступных после гибели туриста. Это значит, что группа так и не получила разрешение на поход. В связи с этим Трутнев поручил проанализировать трагедию и проверить, как обеспечивается безопасность туристов. По его словам, при необходимости для снижения рисков будут внесены предложения по внесению изменений в закон и нормативные активы.

- Правовую оценку того, что произошло, дадут правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено. А я бы сейчас в Правительстве Российской Федерации хотел бы разобраться, как это всё организовано в системе. Что надо сделать для того, чтобы минимизировать риски для людей, как должно быть организовано законодательное обеспечение безопасности, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил усилить контроль за природными парками, на чьей территории находятся вершины, и передать их на федеральный уровень, чтобы следить за тургруппами.

Погибшие туристы на Камчатке

При прохождении маршрута девять туристов, в том числе гид из Новосибирска, сорвались и упали с высоты: пятеро погибли сразу, еще четверо – в последующие дни от полученных травм. Одним из погибших был уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик. Мужчине был всего 31 год… Жить да жить.

По данным «Комсомолки», в последнее время Александр жил в Новосибирске, но на Алтае все же гостил. Вообще мужчина очень любил путешествовать – объехал почти полмира, любил делиться фотографиями из своих путешествий в соцсетях. Всего за неделю до трагедии он публиковал фото и видео с Камчатки.

В результате трагедии выжили двое туристов и гид из Барнаула Иван Алабугин. Инструктор после спасения рассказывал, что он и еще двое туристов, которые почувствовали себя плохо, спустились на высоту 3300 метров. В этот момент другие члены группы сорвались – они пролетели по камням около 30 метров. Иван в одиночку добрался до места падения группы и до последнего ухаживал за пострадавшими. Выжить, увы, никому из сорвавшихся туристов не удалось… После этого Иван спустился к двум туристам, ожидающим в доме вулканологов. Медики диагностировали у него обморожение рук, ног и лица.

Тур был организован новосибирской фирмой. Её директора отправили в СИЗО на два месяца.

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