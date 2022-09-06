Из 12 человек в живых остались только трое. Фото: КГКУ "ЦОД"

Выживший в ЧП на Камчатке инструктор, барнаулец Иван Алабугин, во время эвакуации 6 сентября поделился со спасателями некоторыми подробностями трагедии на Ключевской сопке, - сообщает телеграмм-канал «База».

По словам Ивана Алабугина, погода 3 сентября была идеальная и позволяла подниматься по склону, но на высоте 4000 метров Анастасия Усачева и Роман Аверин почувствовали себя плохо. После этого, как и полагается по инструкции, группа разделилась. Иван повел двух туристов вниз, к лагерю вулканологов, остальные отправились дальше со вторым гидом. Приехавшим покорять вулкан, оставалось 158 метров до вершины, но опытные туристы прекрасно знают цену каждого метра в горах…

Когда Иван с Настей и Романом подходили к домику для вулканологов, с барнаульским гидом по рации связался второй инструктор Андрей Мищенко, сообщив, что группа сорвалась. Собрав спальные мешки, палатку, медпрепараты, Иван стал подниматься вверх. Парень рассказал, что разбил лагерь, поставил палатку и пытался оказать помощь в ожидании спасателей, но, увы, никого не было, и люди погибали. Одним из погибших оказался и уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик. После того, как погода начала ухудшаться, Иван спустился к другим выжившим. Пока он и сам не может понять, что именно произошло.

Восемь лет назад в этом месте случилась подобная трагедия и там одна из связок сорвалась из-за лавины. Здесь о лавине пока ничего не говорится.

Напомним, что на Камчатке продолжается спасательная операция по эвакуации пострадавших туристов, поднимающихся на вулкан Ключевская сопка. 6 сентября на вертолете в больницу были доставлены туристы Анастасия Усачева, Роман Аверин и гид Иван Алабугин. У Ивана диагностировано обморожение первой-второй степени пальцев обоих кистей рук и стоп, левой щеки лица. Его госпитализировали в хирургическое отделение. Девять человек из 12 в группе погибли, одни сорвались в связках, другие скончались от обморожения и травм на склоне.

Комментарий эксперта

По словам председателя Центральной маршрутно-квалификационной комиссии, инструктора спортивного туризма международного класса Олега Жигарева этим делом сейчас уже занимается прокуратура и следствие

-У нас тоже по таким случаям собирается специальная комиссия, которая общается с туристами, после этого дает рекомендации будущим группам, - говорит Олег Львович.

Без разговора с гидом и двумя оставшимися туристами, по словам эксперта, пока сказать что-то сложно.

- Но можно предположить, что кто-то полетел в связке сверху и захватили связку, которая шла снизу, - размышляет Жигарев. - Может, и недолго летели, но камни… Дальше обстоятельства складывались трагически. Погода испортилась. Вертолет бы, возможно, подлетел к склону, на веревке можно было бы забрать пострадавших, но тут был большой риск…

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