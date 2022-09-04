Во время ЧП при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли шестеро человек Фото: Рушан КАЮМОВ

3 сентября случилось ЧП при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке. С горы сорвались шестеро туристов, в том числе и житель Алтайского края.

По данным Baza, Александру Жиловачику из Камня-на-Оби был всего 31 год. Туристы шли в связках по трое человек. На высоте 4000 метров один человек не удержался и сорвался вниз, потащив за собой двоих. После этого сорвалась еще одна группа. В итоге погибли шестеро человек.

Еще шестеро остались живы. Двое из них спустились в домик охотника, еще четверо остались ждать помощи спасателей в палатках.

Как сообщает «КП» - Новосибирск», тур организовала новосибирская компания, в числе участников были и жители Новосибирской области. Туристы и двое гидов отправились в горы 30 августа.

- Это был коммерческий тур. Платишь деньги и идешь, никакой особой подготовки от желающих не требовалось, - рассказал изданию источник знакомый с ситуацией. Цена за экстремальный отдых была 80 тысяч рублей.

Друзья погибших предполагают, что причиной ЧП при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке могло стать то, что сорвалась связка. Однако установить все детали происшествия предстоит следствию. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Сейчас спасатели добираются к выжившим и погибшим.

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- Я помогал Женьке собираться на Камчатку: ездили с ним по Москве, выбирали обувь для восхождения на вулкан. Друг очень внимательно все проверял: объяснял, что правильная экипировка очень важна, - рассказал "КП-Новосибирск" Сергей. – На Камчатку он улетел на прошлой неделе (подробнее)