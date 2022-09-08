СК РФ допросил выживших в ЧП на Камчатке туристов, среди них - барнаулец

Выжили только трое альпинистов, в том числе гид из Барнаула
Фото: Олег УКЛАДОВ
Следственный комитет РФ проводит допрос туристов, которые выжили в ЧП на Камчатке. Об этом сообщает ведомство. Напомним, что трагедия случилась 3 сентября. Туристическая группа отправилась покорять вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Во время восхождения часть туристов сорвалась - девять человек погибли от травм. Выжили только трое альпинистов, в том числе гид из Барнаула.
Допросы помогут следственной группе в дальнейшем установлении картины и хронологии случившегося. По кадрам видно, что в допросе участвовали двое туристов - Анастасия Усачева и один из мужчин, чье лицо было скрыто. Это мог быть либо выживший турист Роман Аверин, либо гид из Барнаула Иван Алабугин.
Ранее мы писали, что 7 сентября суд избрал меру пресечения директору туристического агентства «Экстрим Тайм» после ЧП с туристами. Его арестовали и отправили в СИЗО до 3 ноября.
Отметим, что тела погибших, среди которых был уроженец Алтая Александр Жиловачик, эвакуировали с вулкана. Их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы
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