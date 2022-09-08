СК РФ допросил выживших в ЧП на Камчатке туристов, среди них - барнаулец

Выжили только трое альпинистов, в том числе гид из Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственный комитет РФ проводит допрос туристов, которые выжили в ЧП на Камчатке. Об этом сообщает ведомство. Напомним, что трагедия случилась 3 сентября. Туристическая группа отправилась покорять вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Во время восхождения часть туристов сорвалась - девять человек погибли от травм. Выжили только трое альпинистов, в том числе гид из Барнаула.

Допросы помогут следственной группе в дальнейшем установлении картины и хронологии случившегося. По кадрам видно, что в допросе участвовали двое туристов - Анастасия Усачева и один из мужчин, чье лицо было скрыто. Это мог быть либо выживший турист Роман Аверин, либо гид из Барнаула Иван Алабугин.

Ранее мы писали, что 7 сентября суд избрал меру пресечения директору туристического агентства «Экстрим Тайм» после ЧП с туристами. Его арестовали и отправили в СИЗО до 3 ноября.

Отметим, что тела погибших, среди которых был уроженец Алтая Александр Жиловачик, эвакуировали с вулкана. Их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода была идеальная, но они сорвались: барнаульский гид рассказал, как погибли туристы на Камчатке

Выживший в трагедии на Камчатке гид из Барнаула рассказал подробности ЧП (подробнее)

Суд отправил в СИЗО директора турфирмы после гибели туристов на Камчатке, в том числе уроженца Алтая

Руководитель агентства «Экстрим Тайм» проведет в следственном изоляторе ближайшие два месяца (подробнее)

Тела погибших на Камчатке туристов, среди которых был и уроженец Алтая, эвакуированы с вулкана

Их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы (подробнее)