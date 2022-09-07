Адвокат директора от комментариев отказался.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В среду, 7 сентября, суд избирает меру пресечения директору новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм», организовавшей поход на Ключевскую сопку. 3 сентября тургруппа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на вулкан, во время похода часть туристов сорвались – погибли девять человек, в том числе уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик.
Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Новосибирск», директор турфирмы Андрей Степанов и его адвокат отказываются от общения с журналистами. Степанов отказался от дачи показаний, отметив, что плохо себя чувствует. Свою вину он не признает.
- В отношении директора турфирмы возбуждено два уголовных дела - за причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие просит заключить Степанова под стражу, - отмечает корреспондент.
В момент трагедии, как рассказал Степанов на суде, он находился на Алтае. Он попросил судью о домашнем аресте или залоге под недвижимость, следователь выступил против, так как Степанов скрыл свой телефон.
В суде присутствуют потерпевшие. Мать одного из погибших туристов рассказала, что узнала о гибели сына из СМИ.
Напомним, в походе удалось выжить лишь троим – двум туристам и барнаульскому гиду Ивану Алабугину. Их эвакуировали в ночь на 6 сентября, у нашего гида диагностировали обморожение рук и ног.
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