Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими Александр Руденко не признал своей вины

Спустя пять месяцев после резонансного ДТП в Барнауле на проспекте Ленина, в котором погибли две маленькие девочки и молодая женщина, состоялось первое судебное заседание. Обвиняемый в этой аварии 33-летний Александр Руденко так и не признал своей вины.

Перед обвиняемым поставили портрет жертв аварии

Когда журналистов впустили в зал судебного заседания, Александр Руденко уже сидел на скамье для обвиняемых. Сначала его пустой взгляд блуждал по лицам входящих, а затем он склонил голову, обхватив ее одной рукой.

Вскоре вошел пожилой мужчина, он достал из пакета большой портрет погибших - своих невестки и внучки - и прислонил его к трибуне перед глазами Руденко. Тот на это никак не отреагировал.

Как это обычно бывает, самым последним вошел судья. Заседание началось. На все вопросы Руденко отвечал, что ничего не знает либо ничего не помнит.

– Не знаю, какие были потерпевшие, – это одна из его фраз.

– Признаете ли вы свою вину? – спросил судья в конце допроса.

– Не знаю, ничего не знаю, – талдычил свое Руденко.

«Думал, это кошмарный сон»

После этого слово дали отцу и мужу погибших - пассажиру Renault, в которую врезался Руденко на своем BMW Х6. К слову, в обвинительном заключении прокурор зачитала, что предполагаемый виновник аварии летел со скоростью 151 км/час, при этом экспертиза подтвердила, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими Александр Руденко не признал своей виныФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– Я второй раз в жизни вижу это существо, – сказал чудом выживший мужчина о Руденко. – Сейчас он нацепил на себя маску: «я дурачок, ничего не понимаю». На месте аварии он помощи не оказывал, пытался свалить вину на свою жену.

Вот как мужчина описал подробности столкновения:

– Произошел хлопок. Когда вышел из машины, думал, что мне снится кошмарный сон. Жена лежала возле остановки, это метров тридцать от перекрестка. Друг, который был за рулем, лежал у машины. Я почувствовал резкую боль, у меня затруднилось дыхание.

После этого мужчина рассказал, что их по очереди забирали разные машины «скорой помощи». Уже в больнице он услышал, как сестры шептались, что в аварии погибли два ребенка и женщина. В том момент ему пришлось осознать, что у него больше нет его любимой семьи.

В конце своего выступления мужчина сказал, что он подал гражданский иск в адрес Александра Руденко на 23 млн рублей:

– Мне эти деньги не нужны. Я намерен их передать детям своего друга (второго пострадавшего, который был за рулем Renault – прим. авт.).

Этот мужчина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. У него есть два несовершеннолетних сына от первого брака.

Прежде чем мужчина присел на свое место, к нему обратился с вопросом адвокат Руденко Александр Марченко:

– Скажите, были ли пристегнуты дети в момент аварии?

– Я понять вас седого старого человека не могу! – повысил голос мужчина.

– Меня не надо понимать, ответьте на вопрос! – ответил адвокат, тоже повысив голос.

В этот момент в ситуацию пришлось вмешаться судье, который призвал стороны к порядку.

После этого потерпевший мужчина сказал, что если бы дети и были пристегнуты, это бы их не спасло, поскольку удар был чудовищной силы и автомобиль «Renault», в котором они ехали, превратился в груду металла.

Горе, которое не измерить деньгами

Следующим выступил отец погибшей в аварии женщины. Он рассказал, что она у него была единственным ребенком. Мужчина, стоя у трибуны, едва сдерживал слезы. Он напомнил, что его дочь была очень добрым и светлым человеком. Она помогала всем и ничего не просила за это взамен. В качестве компенсации морального вреда мужчина обратился в суд с иском на 5 млн рублей. При этом он добавил, что нет таких денег, которые могли бы хоть как-то компенсировать пережитое им горе.

Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими Александр Руденко не признал своей виныФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Позже прокурор озвучила, что мать погибшей женщины, которой на судебном заседании не было, тоже подала иск к Руденко, но уже на 10 млн рублей.

Один из пострадавших уже полгода лежит в больнице

Также в зале судебного заседания присутствовал отец мужчины, который находился за рулем Renault (водитель до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии– прим. авт). Он рассказал, что все эти месяцы врачи сражались за жизнь его сына. Помимо многочисленных физических увечий у него произошли нарушения психики. Когда ему показали портрет его погибшей дочери, он не смог ее узнать. Уже после суда его близкие рассказали, что на лечение понадобятся серьезные деньги. Пока родственники Руденко перевели на его лечение 300 тысяч рублей, на этом вся помощь с их стороны прекратилась.

Предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими Александр Руденко не признал своей виныФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Гражданская супруга пострадавшего водителя до сих пор находится в очень тяжелом моральном состоянии. В их квартира везде фотографии погибшей девочки. Женщина постоянно плачет и не знает, как ей жить дальше.

Прокурор зачитала, что женщина тоже заявила иск к Руденко на возмещение морального вреда на 5 млн рублей.

Отец пострадавшего водителя и дедушка погибшей девочки исков пока не подавал, но по закону он еще может это сделать.

Уже после судебного заседания родственники водителя Renault рассказали, что три недели назад умерла его мама. Она так и не смогла пережить страшное горе, которое обрушилось на их семью.

Кстати

Именно сегодня, 20 марта, в день первого судебного заседания одной из погибших девочек исполнилось бы 4 года. Следующее судебное заседание по ДТП, которое до сих пор обсуждает весь Барнаул, запланировано на 27 марта. Максимально наказание, которое может получить Александр Руденко – 9 лет лишения свободы.

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