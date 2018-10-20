В Барнауле почти повторилась страшная авария с BMW X6

20 Окт. 07:45 2018-10-22T06:48:29+03:00

Водитель на пр. Ленина гнал с бешеной скоростью и влетел в «Ладу Калину» [видео]

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Очередное страшное ДТП произошло 20 октября в Барнауле. Причем его обстоятельства очень напоминают громкую смертельную аварию с BMW X6.

Обе случились ночью, обе на пр. Ленина, на соседних перекрестках: первое на пересечении с ул. Анатолия, а второе – на пересечении с ул. Никитина. Как и в первом случае, нетрезвый водитель (это пока предположение очевидцев) проскочил перекресток на красный свет (он мчался по проспекту в сторону Речного вокзала) и влетел в другую машину.

Авария Ленина-Никитина 20.10.2018. .Автор: Роман Шошин

- По предварительной информации, экипаж ДПС преследовал автомобиль ВАЗ-2106, который впоследствии не справился с управлением и влетел в "Ладу Калину", на место происшествия вызвали МЧС, людей зажало в автомобиле, – приводит паблик "Барнаул 22" слова очевидца Ольги Шульгиной.

Горожане сообщают, что на место стянулось множество автомобилей спецслужб: ГИБДД, «скорые» и пожарные.

Авария Ленина-Никитина 20.10.2018. Скриншот с паблика "Барнаул 22"

По официальным данным краевого ГУ МВД, авария произошла в 00.50:

- Водитель 1987 года рождения на автомобиле ВАЗ 21065 проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением водителя 1969 года рождения.

При этом пострадали четверо человек: пассажир ВАЗа - женщина 1974 года рождения; а в «Ладе Калина» - сам водитель, девушка и молодой человек (оба 1999 года рождения). Все госпитализированы в Горбольницу № 1.

Водитель-виновник, как и в перовм случае, травм не получил. Установлено, что он не имеет прав управления. А вот информации о том, что мужчина якобы был нетрезв, в сообщении ГУ МВД нет.

В соцсетях, между тем, поднялась волна возмущения и гнева. Жители города бьют тревогу и предлагают варианты, как сделать проспект Ленина безопасным.

- Народ не учится ничему! Ни на чужих, ни на своих ошибках. Заколебали уже эти бухие, невменяемые, возомнившие себя гонщиками от бога!

Авария Ленина-Никитина 20.10.2018. Скриншот с паблика "Барнаул 22"

- Народ вообще думать научится??? Самим жизнь не дорога, так может стоит научиться чужие жизни ценить??? Достали уже эти гонщики! Ездить по городу уже страшно!

- Как вариант - лежачие полицейские по всему Ленинскому установить, поднимающиеся с темнотой и убирающиеся с рассветом.

Напомним, в аварии, которую устроил водитель BMW X6, погибли трое человек – Юлия Нагорнева, ее дочь, и также дочь водителя «Рено» Сергея Федько. Сергей и муж Юлии Евгений Нагорнев находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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