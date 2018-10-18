Душераздирающие рыдания и море цветов: В Барнауле простились с жертвами жуткого ДТП

18 Окт. 12:55 2018-10-18T12:55:52+03:00

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Сегодня, 18 октября, в Барнауле простились с жертвами резонансного ДТП, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия поздним вечером 15 октября. В жуткой аварии погибли 33-летняя Юлия Нагорнева, ее трехлетняя дочь и еще одна 5-летняя девочка.

Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся

Прощание с пятилетней дочкой Сергея Федько, водителя "Рено", состоялось сегодня в первой половине дня в траурном зале на улице Аносова. Девочку похоронили во Власихе. Через несколько часов в ритуальный зал привезли гробы с телами Юли и ее трехлетней малышки. К тому времени зал утопал в венках и цветах, в фойе находилось несколько десятков человек.

Прощание с Юлией Нагорневой и ее дочерьюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Люди плакали в голос. Один мужчина рыдал так, что из его горла вырывались нечеловеческие звуки. Чуть в стороне на лавочке присели две взрослые женщины. Обе сжимали в руках цветы, и то и дело вытирали глаза платочками.

– Мы с отцом Жени Нагорнева (мужа Юлии) росли. Его Виктор зовут. Нам очень жаль погибших девочек. Надеемся, что Женя выживет, и бог даст ему сил пережить это страшное горе, которое мы все разделяем, – сказала Людмила Кухарева, которая пришла проститься с невесткой и внучкой друга детства.

– А я считаю, что водителей, из-за которых погибают невинные люди, нужно наказывать как можно жестче. С какой скоростью он летел, что угробил трех девочек?! Мне и Юлю жалко, и малышек. Это же ангелочки! – сквозь подступающие к горлу слезы буквально выдавила из себя Валентина Афанасевич.

Пока мы общались с женщинами, народу в фойе становилось все больше. Люди несли огромные букеты цветов и мягкие игрушки. Первыми в ритуальный зал запустили близких родственников. Все боялись за отца погибшей Юлии. Он не отходил от гробов ни на минуту. То вставал на ноги и склонялся над телами, то без сил опускался на стул. Уже пожилой мужчина рыдал в голос. Как говорили в толпе, он до сих пор не может поверить, что его любимых дочери и внучки больше нет.

Прощание с Юлией Нагорневой и ее дочерьюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Маму Юлии Нагорневой всякий раз пытались отвлечь разговорами, но слезы останавливались лишь на несколько секунд. Достаточно было посмотреть на лица этих несчастных людей, чтобы понять, что для них рухнул целый мир, и никто не знает, как они смогут пережить это страшное горе.

Постепенно ритуальный зал наполнился до отказа. Также не протолкнуться было в фойе. Многие стояли на улице. Проститься с Юлией Нагорневой и ее дочерью приехали не только родственники и друзья, но и просто горожане, которые не смогли остаться в стороне, и решили разделить горечь утраты с близкими покойных.

Прощание с Юлией Нагорневой и ее дочерьюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Роковое стечение обстоятельств

В тот вечер, когда произошла трагедия, Нагорневы были в гостях у друга, который отмечал день рождения. Об этом рассказал близкий друг их семьи Александр Серебряков.

– Вы знаете, это роковое стечение обстоятельств, по-другому тут не скажешь. Ребята часто бывали друг у друга. Они жили совсем рядом. Всегда ходили пешком. Всегда! Это был первый раз за 15 лет, когда именно от этих друзей их подвозили на машине. Сергей Федько, который тоже заехал поздравить друга вместе со своей дочкой, предложил довезти ребят до дома. На улице было прохладно. Они только из-за дочки согласились, чтобы она не замерзла. Кто мог предположить, что все закончится именно так?! – едва сдерживая слезы сказал Александр.

Прощание с Юлией Нагорневой и ее дочерьюФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Мужчина рассказал, что сейчас Евгений Нагорнев находится в сознании, но он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Разумеется, ему пока не говорят, что его девчонок больше нет. Близкие, считают, что это известие его просто убьет, и молятся день и ночь, чтобы он и Сергей выкарабкались.

Юлия Нагорнева и ее трехлетняя дочка обрели последний покой на Михайловском кладбище.

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