Пьяный лихач на BMW, из-за которого погибли женщина и двое детей, был злостным штрафником

16 Окт. 11:16 2018-10-17T04:21:14+03:00

33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. Фото: со страницы vk.com/barneos22

За два последних года у него было 8 штрафов за быструю езду

Изменить размер текста: A A

Полицейские рассказали подробности ДТП, из-за которого погибли двое маленьких детей и женщина. Напомним, 15 октября в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия столкнулись две иномарки. По предварительной информации, автомобиль BMW пролетел на красный свет и протаранил легковушку, в которой находилось трое взрослых и двое маленьких детей.

33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Сергея Федько скончалась на месте. Сам Сергей и муж Юлии находятся сейчас в больнице.

- Юля с мужем Евгением были в гостях. Сергей подвозил их до дома. Они жили недалеко от места аварии, - рассказала родственница погибших Екатерина Перфильева.

В детском садике, куда сегодня не пришла дочка Сергея, все находятся в шоке. По словам воспитателей, это была хорошая обычная семья, которая любила своих детей.

- Девочка из соседней группы садика моей дочки. Я вчера видел, как её мама и папа провожали, говорили, что любят... Не представляю, да и знать не хочу, что чувствует отец. Это пишу, а слезы текут, - написал в сетях Юрий.

Скриншот с "Фейсбука"

Жительница Барнаула Мария Кулагина выложила на своей странице в "Фейсбуке" фото погибшей дочки Сергея и подписала:

"Вчера, 15 октября, в страшной аварии в Барнауле погибла воспитанница с/к "Жемчужина". Не выразить словами горечь утраты... Я плачу... В клубе принято решение оказать материальную помощь семье погибшей".

Когда будут похороны жертв аварии, пока неизвестно.

В сети появилась информация о виновнике

Кстати, по словам очевидцев, почти сразу после ДТП с BMW скрутили номера, возможно, чтобы избежать огласки имени виновника аварии. Все наши источники в правоохранительных органах словно воды в рот набрали – по их словам, их предупредили не распространяться об этом случае, иначе будут проблемы. В пресс-службе твердили – имена участников ДТП не имеем права называть, закон. Однако данные все равно просочились в соцсети.

Сводка происшествий гуляет по сети

Согласно опубликованной сводке происшествий МВД, за рулем был 33-летний Александр Руденко. Как сообщают анонимные источники, он является генеральным директором и соучредителем «Алтайской энергетической компании». Вместе с ним в BMW находилась его супруга. Они не пострадали.

Лихач-рецидивист

Это, кстати, не первый случай, когда лихач гоняет по городу. По данным краевого управления МВД, за период 2017-2018 годы Руденко 10 раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз - в текущем году за превышение скорости.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ч. 6 «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По закону нарушителю грозит до девяти лет тюрьмы.

В городе лихача на BMW видели часто. По словам автомобилистов, у него был очень агрессивный стиль вождения.

- Пару раз на Ленинском меня обгонял, подрезая других участников дорожного движения, - вспоминает дерзкое BMW с красивыми номерами житель Барнаула по имени Сергей.

Как стало известно «КП», сейчас решается вопрос о передаче дела в краевой Следственный комитет.

Кстати

Виновника аварии Александра Руденко в социальных сетях нет, однако нам удалось разыскать в сети его жену. Наталья Руденко – миловидная блондинка, не активный пользователь соцсетей – в ее профиле «Вконтаке» опубликовано всего несколько фото. На одной она заправляет свой BMW, на другом фото она запечатлена на пассажирском сидении. Наталья подписана на группы крупнейших фитнес-клубов, а большинство друзей – барнаульские тренеры. Страница в другой популярной сети «Инстаграм» закрыта для незнакомых людей. После страшной аварии свою страницу в «Вконтакте» Наталья сразу же удалила, а в «Инстаграме» исчезло несколько фотографий, а имя было изменено на Nastia Fruty.

Скрин со страницы жены лихача.Фото: с личной страницы ВКонтакте

Известно, что семейная пара проживала в элитном комплексе на Змеиногорском тракте - так называемой барнаульской «Рублевке».