Погибшей в страшном ДТП в Барнауле девочке 20 марта могло исполниться 4 года

20 марта родственница погибших в жутком ДТП барнаульцев (33-летней женщины и ее 3-летней дочки) Екатерина Перфильева опубликовала в Фейсбуке трогательный пост. На трех фотографиях изображена похожая на ангелочка голубоглазая малышка со светлыми волосами.

- Сегодня тебе было бы 4 года... А вместо дня рождения будет суд... И дай Бог, он будет справедлив, и эта (...) получит по заслугам, - написала женщина.

Скриншот со страницы в Фейсбуке

Девочка, по-видимому, любила фотографироваться в цветах и улыбаться. Глядя в эти открытые, чистые детские глаза не хочется верить в последствия случившегося, которые изображены на четвертой фотографии в коллаже. На нем портрет красивой женщины и маленького ребенка - мамы и дочки - в черной раме на столбе. Рядом возложены букеты цветов и мягкие детские игрушки. Это место жуткого ДТП.

В этот, теперь тяжелый для родственников день, 20 марта, состоится и суд над предполагаемым виновником аварии. Он пройдет в Центральном районном суде Барнаула.

Кстати, несколько месяцев назад в своем инстаграме дядя погибшей женщины Алексей Перфильев (он является министром спорта Алтайского края) поздравил ее с несостоявшимся днем рождения.

- С Днем Рождения, Племяшка! Не сберегли Вас… Жестко пресекать надо такой беспредел, - написал Алексей Перфильев.

Напомним, речь идет о жуткой аварии с участием двух иномарок, которая произошла 15 октября 2018 года в Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. Тогда водитель BMW на большой скорости выехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль Renault, в котором находилось два маленьких ребенка и три взрослых человека. В результате 33-летняя женщина и двое детей, трех и пяти лет, погибли. Водитель и пассажир протараненного автомобиля с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где долгое время проходили лечение.

Водитель BMW X6 до сегодняшнего дня находился под стражей и полностью признал свою вину.

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