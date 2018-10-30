Без телевизора и холодильника: в каких условиях содержат участника громкого ДТП с BMW Х6

30 Окт. 04:00 2018-10-30T08:21:58+03:00

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Участник резонансного ДТП – водителя BMW Х6 Александра Руденко – сразу после аварии заключили под стражу. В камере он проведет еще как минимум полтора месяца – пока идет следствие.

Как рассказали «Комсомолке» в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по краю, содержится он в обычных условиях. Никаких привилегий у мужчины нет. Отметим, что вопрос о привилегиях возник не случайно – Руденко является соучредителем и руководителем двух предприятий и проживает в элитном комплексе на Змеиногорском тракте - так называемой барнаульской «Рублевке».

Сейчас же он находится в двухместной камере, где содержится еще один человек. Там есть туалет, раковина, кровать, стол, зеркало, шкаф под продукты, вешалка для верхней одежды, светильники, урна для мусора. Телевизор и холодильник в камере отсутствуют.

- Размещение подозреваемых и обвиняемых производится с учетом их личности и психологической совместимости, а также медицинских показаний. Конфликтов с другими заключенными под стражу у Руденко не было, - сообщил заместитель начальника УФСИН Олег Кытманов.

Из «развлечений» у участника страшного ДТП – радио, библиотека, в которой более 2,5 тысяч книг, и физкультура - выполнять физические упражнения он может непосредственно в камере или же во время ежедневной прогулки. Пообщаться с родными вживую или по телефону он имеет право только с разрешения следователя, который занимается этим делом.

Что касается здоровья, то изначально в карантинном отделении заключенный прошел медицинский осмотр и сдал все необходимые анализы. Теперь его ежедневно (как и других) осматривает медработник, который при необходимости оказывает помощь. Но жалоб на здоровье от Руденко пока не поступало. Также он не жаловался на условия содержания и питание.

В каком именно СИЗО содержится заключенный, в УФСИН сказать не могут.

- Это персональные данные, которые, по законодательству, мы не имеем права разглашать (только с согласия самого заключенного), - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 15 октября в Барнауле на пересечении пр. Ленина и ул. Анатолия столкнулись две иномарки. Александр Руденко на BMW пролетел на красный свет и протаранил «Рено», в которой находилось трое взрослых и двое маленьких детей. 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя «Рено» Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж Юлии Евгений Нагорнев попали в больницу в тяжелом состоянии.

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