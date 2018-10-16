Пьяный лихач на дорогом BMW X6 устроил ДТП, в котором погибли женщина и двое маленьких детей

16 Окт. 04:30 2018-10-16T12:38:28+03:00

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Страшная авария, в которой погибли трое, в том числе двое детей, произошла в понедельник, 15 октября, в 23:05 на проспекте Ленина в Барнауле. Кадры с места аварии шокируют.

ДТП

Как сообщили в полиции, нетрезвый 33-летний водитель BMW X6 ехал по проспекту Ленина в направлении Речного вокзала. Регулируемый перекресток Ленина-Анатолия он промчал на красный свет после чего врезался в Renault Scenic, который двигался по улице Анатолия со стороны проспекта Социалистического.

Скриншот Barnaul22

Пассажирке BMW X6 - 34-летней женщине оказана медицинская помощь на месте ДТП, сам виновник смертельной аварии не пострадал. В момент ДТП в дорогой иномарке находился один пассажир, а в «Рено» - четверо.

Скриншот Barnaul22

В результате столкновения от травм погибли три пассажира «Рено»: 33-летняя женщина и двое детей - девочки 3 и 5 лет. Водитель и мужчина-пассажир «Рено» с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Барнаульскую городскую больницу № 1.

Водитель BMW X6 в настоящее время задержан.

Что пишут в соцсетях

Социальные сети буквально разрываются от комментариев очевидцев и просто неравнодушных жителей Барнаула (орфография и пунктуация сохранены):

- Родным и близким погибших сил и терпения, погибшим память и земля пухом, жалко, очень жалко представить невозможно горе для отца и мужа и родителей, сделайте всё что сможете чтобы виновный пожалел о том что сделал, пожалуйста, - написал Денис.

- Здесь погибло два ребёнка и молодая женщина! Девочку осматривала судмедэксперт, она ревела! Мужики взрослые из МЧС ревели стояли! Какие тут могут быть обсуждения?!!! Тут горе, слёзы......, - написал Сергей.

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