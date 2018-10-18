Лихач на BMW, из-за которого погибли женщина и две девочки, нанял известного по резонансным ДТП адвоката

18 Окт. 10:49 2018-10-18T13:54:41+03:00

Водитель BMW, из-за которого погибли трое, проведет два месяца за решеткой. Фото: телеканал "Наши новости"

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Защищать Александра Руденко – лихача на BMW, который устроил аварию на пересечении улицы Анатолия и проспекта Ленина, будет известный по резонансным делам адвокат Александр Марченко. Год назад правозащитник отстаивал интересы другого виновника смертельного ДТП Алексея Бикташева (он вылетел на красный свет, протаранил «Ладу» и сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе - девушка и водитель «Лады» погибли). Также Марченко был адвокатом семьи экс-губернатора Евдокимова в деле о смертельном ДТП. По словам адвоката, нынешний его подзащитный приносит свои соболезнования семьям погибших:

- Он сразу признал вину, еще будучи допрошенным в качестве подозреваемого. Будем принимать меры по заглаживанию вреда перед потерпевшими. За совершенное деяние он понесет ответственность в соответствии с законом.

Напомним, все произошло 15 октября. По словам очевидцев, Руденко «зарубился» с «Инфинити» двумя перекрестками выше. Наверное, хотел продемонстрировать свое превосходство. Как рассказывают близкие пострадавших, которые видели запись с камер наблюдения, его BMW промчался на красный свет, затормозить он даже не пытался. На скорости выше 100 км в час «гонщик» врезался в Renault, в котором находились пятеро человек – трое взрослых и двое детей. В итоге 33-летняя Юлия Нагорнева и ее 3-летняя дочка погибли по дороге в больницу. 5-летняя дочка водителя Renault Сергея Федько скончалась на месте. Сергей и муж погибшей женщины Евгений находятся сейчас в больнице.

julia_n84 Юлия Нагорнева

Опьянение еще надо доказать

Анонимные источники утверждают, незадолго до аварии Руденко был с женой в ресторане, пил спиртное. После ДТП он отказался проходить медосвидетельствование.

- Это я пока не готов комментировать. В ОВД должны выяснить причину, может, это состояние здоровья, всякое может быть. Вы же понимаете, было серьезное ДТП. Если такой факт имел место быть, значит, он зафиксирован. Ему дадут оценку, - говорит Александр Марченко.

17 октября суд постановил заключить виновника аварии под стражу на два месяца, пока идет следствие. Если к тому времени расследование не будет завершено, срок заключения могут продлить. Кстати, на суде адвокат Руденко настаивал на домашнем аресте или залоге.

Оперативная съемка с места аварии.Видео: ГУ МВД по Алтайскому краю

Руденко останется на свободе?

- Я вам так скажу, статья относится к категории неосторожных, к категории средней тяжести. Это даже не тяжкое преступление. Закон позволяет решить дело вплоть до примирения сторон. Это право суда при наличии ходатайства потерпевших. Также на суде потерпевшие будут высказывать свои суждения, которое будут иметь большое значение при избрании наказания. Сейчас об этом рано говорить, - считает правозащитник Александр Марченко.

Пока со стороны виновника ДТП никаких шагов по примирению предпринято не было.

- До похорон никто такие вопросы даже пытаться обсуждать не будет чисто из этических соображений, - сказал адвокат.

Похороны погибших.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Что может дать семье погибших Александр Руденко – не понятно. Мужчина является гендиректором и соучредителем «Алтайской энергетической компании», оборот которой в 2017 году составил порядка 195 млн рублей. Но деньги у погибших есть и без того: отец 3-летней погибшей девочки Евгений Нагорнев - генеральный директор завода «Редукционно-охладительные установки», который является основным спонсором ХК «Динамо» - Барнаул.

Максимальное наказание по предъявленной Руденко статье - 9 лет лишения свободы. Как говорят опытные юристы, адвокат избрал верную тактику - его подзащитный сотрудничает со следствием, будет стараться компенсировать вред пострадавшим. Даже если его изначально лишат свободы, потом наказание заменят на колонию-поселение или условный срок.

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