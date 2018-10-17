«Максимально строго!»: барнаульцы в петиции требуют наказать виновника жуткого ДТП
После жуткой смертельной аварии, которую устроил нетрезвый водитель дорогой иномарки BMW X6 Александр Руденко, на сайте change.org появилась петиция.
«Требуем наказать максимально строго виновника аварии, 15.10.2018 года в городе Барнауле!» - призывает автор. У петиции четыре адресата: региональные МВД, Следственный комитет, прокуратура и губернатор Виктор Томенко.
«BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток (Ленина-Анатолия, - прим. ред.) на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic, - говорится в петиции. - Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. Пьяный водитель не пострадал. Водитель имеет отношение к энергетической сфере, торгует топливом. Проживает в Барнаульской Рублевке. Есть очень большая уверенность, что этот "человек" в кавычках, а иначе его не назовешь, попытается всеми средствами избежать ответственности за смерть людей».
Автор петиции (он обозначен как Иван Иванов) требует:
- Открытого и гласного процесса над виновником аварии с допуском общественности, чтобы никакие связи не могли позволить избежать уголовный ответственности.
- Усиления уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и с конфискацией имущества, в пользу потерпевших.
- Усиления патрулирования самых аварийных участков центральных улиц Барнаула в вечернее и ночное время (это уже не первая такая аварии). Оборудование перекрестков, искусственными неровностями.
Сейчас петицию подписало около 3 200 человек. Следующая цель: 5 тысяч. Новые подписи появляются чуть ли не каждую минуту.
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