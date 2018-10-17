2018-10-17T05:35:44+03:00
Происшествия

«Максимально строго!»: барнаульцы в петиции требуют наказать виновника жуткого ДТП

В аварии погибли женщина и две маленькие девочки
САПОЖКОВА Александра
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Фото из паблика "Инцидент Барнаул"Фото из паблика "Инцидент Барнаул"
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После жуткой смертельной аварии, которую устроил нетрезвый водитель дорогой иномарки BMW X6 Александр Руденко, на сайте change.org появилась петиция.

«Требуем наказать максимально строго виновника аварии, 15.10.2018 года в городе Барнауле!» - призывает автор. У петиции четыре адресата: региональные МВД, Следственный комитет, прокуратура и губернатор Виктор Томенко.

«BMW на высокой скорости проехала регулируемый перекресток (Ленина-Анатолия, - прим. ред.) на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Renault Scenic, - говорится в петиции. - Из-за аварии на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. Пьяный водитель не пострадал. Водитель имеет отношение к энергетической сфере, торгует топливом. Проживает в Барнаульской Рублевке. Есть очень большая уверенность, что этот "человек" в кавычках, а иначе его не назовешь, попытается всеми средствами избежать ответственности за смерть людей».

Автор петиции (он обозначен как Иван Иванов) требует:

- Открытого и гласного процесса над виновником аварии с допуском общественности, чтобы никакие связи не могли позволить избежать уголовный ответственности.

- Усиления уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и с конфискацией имущества, в пользу потерпевших.

- Усиления патрулирования самых аварийных участков центральных улиц Барнаула в вечернее и ночное время (это уже не первая такая аварии). Оборудование перекрестков, искусственными неровностями.

Сейчас петицию подписало около 3 200 человек. Следующая цель: 5 тысяч. Новые подписи появляются чуть ли не каждую минуту.

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