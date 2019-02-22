Дорожники расплатятся за шины на моей машине

Корреспондент «Комсомолки» подала в суд на дорожников из-за двух пробитых в яме шин. Мировой суд Октябрьского района постановил, что надлежащим ответчиком по делу является дорожный комитет Барнаула. Но комитет с решением не согласился и подал апелляцию в Октябрьский районный суд. Тот оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Итак, моя история с проколотыми шинами и судами подошла к концу. Суд апелляционную жалобу комитета по дорожному хозяйству оставил без удовлетворения, и я осталась победителем! С момента аварии, меж тем, прошло более девяти месяцев. Победа «вынашивалась» и «рождалась» в муках. Мне три раза возвращали иск, вместе с юристами я подготовила кучу документов, немало понервничала. А еще попыталась доказать моральный ущерб, потратившись при этом на медсправки и лекарства, и потерпела фиаско.

Последнее заседание – апелляционной инстанции прошло еще в середине января. На нем я, к счастью, не присутствовала – такое вполне допустимо. А приятную новость мне передал юрист Александр Парасотченко.

- Отлично! – порадовалась я. – И что мне теперь делать? Как получить деньги?

- Дождаться исполнительного листа и апелляционного определения и написать заявление в управление казначейства на перечисление денег, - пояснил специалист.

Ждать пришлось недели три. Дело в том, что определение пересылали из районного суда в мировой. А потом готовили исполнительный лист. В общем, обычный бюрократический процесс, который требует времени.

Заявление в казначейство составил юрист. Выглядит оно так:

Заявление в казначействоФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В казначействе попросили дописать телефон – мол, если появятся вопросы и выявят недочеты, то вам перезвонят. Ну, а если претензий не будет – деньги перечислят в течение трех месяцев. Напомню, что это 9700 рублей – из них 9300 – ущерб за две шины, и еще 400 – оплата госпошлины.

Согласна, сумма не велика. Многие мои знакомые недоумевали: и стоило из-за этого судиться? Стоило. Я подала в суд не из-за денег, а из принципа и для получения опыта. Я не раз попадала в неприятные ситуации на дороге – из-за ям, из-за колеи. И в одном случае мои траты на ремонт превысили аж 60 тысяч. А в этот раз решила - больше из своего кармана платить я не буду! И теперь я знаю, как заставить раскошелиться тех, кто действительно виноват.

Осталось дождаться денег из казначейства. Надеюсь, это не превратится в очередную сагу – как я выбивала деньги за проколотые шины на моей машине.

Юрист Александр Парасотченко, тел. 8-923-648-87-88.

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