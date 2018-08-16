Кто ответит за шины на моей машине: Попытка №2

СЕГОДНЯ 08:28 2018-08-16T09:24:42+03:00

Корреспондент «Комсомолки» подала на дорожников в другой суд и на этот раз – с помощью юриста

Изменить размер текста: A A

Напомним, корреспондент «Комсомолки» в конце апреля угодила в яму, повредив две шины, и теперь пытается отсудить у дорожников моральный и имущественный ущерб. В судебном участке №5 Железнодорожного района в рассмотрении дела отказали (иск был направлен не по адресу). Теперь заявление ждет своего часа в мировом суде Октябрьского района (участок №4).

Ввязавшись в борьбу с дорожниками, я изначально допустила фатальную ошибку – не обратилась к юристу. Решила, что помощником мне станет интернет и знакомые, которые более-менее разбираются в судопроизводстве. И вот итог – ошиблась с судом и потеряла время!

- Да уж, в таком деле на свою самостоятельность рассчитывать точно не стоит, обращайся к юристу, - посоветовал мне муж.

Опытный юрист Юрий Кочергин полистал мои документы и согласился взяться за дело.

- 80 процентов, что выиграете, - предположил специалист. – Иск я составлю сам. С вас – еще несколько документов.

«Опять бумажки, справки, беготня» - расстроилась я. Все это порядком мне надоело. Но, как оказалось, работы предстояло немного:

1. Справка от врача.

Нужно было предоставить справку от врача о том, что я получила моральный вред после ДТП и что пришлось пить таблетки.

- Судья – не подружка, ей каждое слово нужно доказывать. И моральный вред вы докажете только таким способом, - пояснил Юрий Кочергин.

И тут облегчение – такая справка у меня была! Сама я бы, конечно, не догадалась пойти к врачу (хотя стресс действительно был) – посоветовали. Так что осталось только откопировать справку с чеками на лекарства и прием врача.

2. Заказ-наряд

Сделать заказ-наряд на шины с указанием их стоимости. Это тоже без проблем – в магазине мне выписали за одну минуту.

- А на кого в суд-то подаете? – спросил продавец.

Узнав, что на дорожников, усмехнулся.

- Есть у нас тут один клиент, тоже с дорожниками судится. Лет пять уже как…

Успокоили…

3. Видео

Записать на носитель видео с регистратора (момент, когда я проезжаю тот злополучный перекресток). Плевое дело!

4. Госпошлина

Оплатить госпошлину. Кстати, юрист высчитал, что для моего дела она составляет 400 рублей. В прошлый же раз я заплатила 700 рублей (просчиталась).

5. Трек

Распечатать трек с сайта «Почты России», в котором указано, что моя досудебная претензия была вручена адресату – то бишь «Автодорстрою».

- Они проигнорировали досудебную претензию и могут сказать, что вообще никакого письма от вас не получали, - пояснил юрист.

Итоговый иск

Буквально через пару дней мое исковое заявление в трех экземплярах было готово. Кстати, чуть не забыла – сумму иска, увы, мы снизили до 9 300 рублей (с 17 520). Как пояснил юрист – мне компенсируют только за причиненный ущерб, то бишь за два колеса. А не за полный комплект из четырех шин, как мне хотелось ранее. Но цена за одну шину уже выросла, поэтому и получилась такая цифра.

Изначально я решила, что подавать иск буду в Октябрьский мировой суд - по месту нахождения «Автодорстроя» (Линейная, 20). Хотя можно было и по месту нахождения дорожного комитета. Они оба в ответчиках, но выбрать-то нужно одного. Тем более, комитет в ответе на мою досудебную претензию написал, что дороги ремонтирует «Автодорстрой» и, по сути, переложил на него ответственность.

В итоге получилось следующее:

Когда я отнесла заявление суд, секретарь бегло его посмотрела и заявила:

- Вообще нужно было подавать не на «Автодорстрой», а на дорожный комитет. Время теряете.

«Вообще решение принимает судья» - мысленно сдерзила я. А внутри все опустилось – неужели грядет попытка №3?

Комментарий юриста

Юрий Кочергин

- Главное сейчас - зайти на предварительное слушание, на котором будет установлен надлежащий ответчик. Учитывая документы в деле, с ответом Комитета по дорожному хозяйству о ненадлежащем ответчике, суд с большой вероятностью дело запустит. Сам звонил в "Атодорстрой", по телефону они подтвердили свою ответственность за данный отрезок дороги, на котором произошло ДТП, теперь посмотрим, что они скажут в суде.

Ближайшие планы у нас следующие: зайти на предварительное слушание и определить надлежащего ответчика, не исключаю даже варианта, что ответчиков по нашему делу станет двое: Комитет по дорожному хозяйству и "Автодорстрой".

"Комитет по дорожному хозяйству" я сделал третьим лицом, чтобы они:

1) подтвердили, что ответственность по данному иску - на МБУ "Автодорстрой" (как там поговорка: "Враг моего врага - мой друг");

2) фактически были задействованы в судебном процессе. Таким образом я хочу перестраховаться, так как в судебном процессе перевод из третьего лица в ответчики либо соответчики - моментальный, если для того есть веские основания, которые вполне могут возникнуть в ходе предварительного слушания и разбирательства по существу.

Кстати

Прилагаю документы, которые я отнесла в суд вместе с исковым заявлением (помимо справки от врача, водительского удостовреения и СР-ки, ибо там указаны личные данные):

Акт ГИБДДФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Претензия к дорожному комитетуФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Ответ дорожного комитетаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Ответ дорожного комитетаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Претензия к "Автодорстрою"Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Трек с "Почты России"Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ