Кто ответит за шины на моей машине: иск вернули из-за «закорючки»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T12:11:12+03:00

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Корреспондент «Комсомолки» повредила две шины в дорожной яме и теперь пытается отсудить ущерб. В судебном участке №5 Железнодорожного района в рассмотрении дела отказали (иск был направлен не по адресу). В мировом суде Октябрьского района (участок №4) сначала тоже отказали - из-за подписи, вернее, из-за ее отсутствия. А потом приняли, но оставили иск без движения из-за недочетов.

Когда суд во второй раз «завернул» иск к дорожникам, со мной чуть не случилась истерика. А когда я узнала, по какой причине, истерика все-таки случилась. Представляете, я не поставила всего лишь ОДНУ подпись на одном из экземпляров искового заявления! И все – дело «завернули» из-за одной «закорючки»!

- Неужели секретарь не могла подсказать, когда принимала заявление? Она ведь должна их просматривать. Может, конечно, не заметила. Но потом просто позвонили бы и сказали, мол, так и так, придите, распишитесь! – спросила я у юриста Юрия Кочергина.

Определение судаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

- Человеческий фактор никто не отменял, в судах порой документы исчезают без следа. Позвонить и сказать, конечно, могли, но у них итак работы хватает. Проще вернуть иск. Все делается не в интересах заявителя , – ответил он.

Ну что ж. Пришлось заново распечатывать заявление, расписываться, вновь платить госпошлину 400 рублей и нести все это в суд. Там мне вернули старый иск и тут же приняли новый. Ну, все, теперь-то претензий не должно быть, подумала я. И, конечно же, ошиблась! Через пару недель – опять «письмо счастья» из суда! Формулировка: оставить иск без движения до устранения недостатков.

- Какие опять недостатки??? – чуть было не завопила я в почтовом отделении, где получила и распечатала письмо.

Оказывается, что «в предоставленных документах отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие ДТП при указанных в иске обстоятельствах, с участием истца», а еще не указаны «обстоятельства, на основании которых требования завялены к данному ответчику, а также доказательства, подтверждающие данные обстоятельства…» И, оказывается, госпошлины в 400 рублей мало, надо еще 300 рублей – платится, если и моральный ущерб возместить хочешь.

Определение судаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Определение судаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Я долго ругала нашу судебную систему, сожалела, что связалась с этими дорожниками, жалела потраченные на судебные издержки деньги – а вдруг, проиграю и не возместят? Потом остыла и отдала определение юристу. Юрий Кочергин уточнил иск, я ОПЯТЬ заплатила пошлину (в четвертый (!) раз), к предыдущим документам добавили справку ГИБДД (о том, что меня не привлекли к административной ответственности после ДТП - ибо не виноватая я). Вместе с этими документами я отнесла в суд и заявление на возврат предыдущей госпошлины – по тому иску, который мне «завернули» из-за подписи. А еще принесла видео с регистратора - в прошлый раз не взяли, мол, рано еще.

Секретарь начала слегка раздраженно и поучительно говорить: что-то о госпошлинах (вроде, их не надо каждый раз заново платить), о видео – мол, надо его на диске приносить, а не на флэшке, но да ладно, примем флэшку в мультифоре. И удивлялась: зачем люди просят на своих экземплярах иска ставить печати и подписи о приеме, что это им даст…

Я «отключилась» и уже не вникала в суть.

- Женщина, да я не знаю, я первый раз! - только и сказала.

Она вздохнула и все приняла. А я выдохнула и скорее убежала из этого учреждения. Теперь остается ждать очередного определения. И очередных «недостатков»?

Кстати, когда села в машину, вспомнила: елки-палки, мне ведь еще из Железнодорожного суда надо пошлину вернуть! Я ж им 700 рублей тогда заплатила…

Продолжение следует.

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