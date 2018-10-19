«Я ни я, и яма не моя»: суд не определил ответственного за выбоину

19 Окт. 04:00 2018-10-19T12:48:15+03:00

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Напомним, эта дорожная история тянется с апреля. Корреспондент «Комсомолки» повредила две шины в яме между трамвайными рельсами за мостом на Новом рынке и теперь пытается отсудить ущерб. И вот спустя пять (!) месяцев после аварии состоялось первое заседание.

Мне пришло СМС от Октябрьского мирового суда: заседание состоится 18 октября. Сначала почувствовала облегчение – наконец-то после трех возвратов у меня приняли иск! А потом напряжение – суд в моей жизни состоится впервые. Что говорить? Как отвечать? Любой вопрос, напичканный юридическими терминами, поставит меня в тупик.

- Во-первых, возьмите с собой все оригиналы документов, - проинструктировал меня юрист Юрий Кочергин. – Судья может затребовать. Во-вторых, если ответчики предоставят вам отзывы, просите перенести заседание, чтобы ознакомиться с ними. В третьих, если у ответчиков не будет возражений и они согласятся с вашими требованиями, просите, чтобы они зафиксировали это в письменном виде.

В назначенный день в суд явились двое - я и представитель «Автодорстроя». От городского дорожного комитета (второго ответчика) никто не пришел, сославшись на загруженность. (Напомню, мы с юристом точно не знаем, кто ответственный за эту дыру, поэтому вписали и «Автодорстрой», и комитет). Но после представления участников процесса и разъяснения прав, женщина из «Автодорстроя» (видимо, юрист) заявила, что они, в общем-то, не при делах…

- Содержание железнодорожных путей, трамвайных переездов, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих такие объекты. А «Автодорстрой» не является организацией, эксплуатирующей трамвайные переезды и, соответственно, не несет ответственности за их содержание, - сказала она. Как предположение прозвучало, что ответственным лицом может быть «Горэлектротранс».

«Автодорстрою» же задание по ремонту дает дорожный комитет. А на ремонт именно этого участка в то время задания не поступало. Все это обозначено и в отзыве предприятия:

Отказ "Автодорстроя"Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Отказ "Автодорстроя"Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Честно говоря, эта женщина мне внушила доверие, ее доводы поначалу не заставили меня сомневаться. Но потом я прочла отзыв дорожного комитета (который мне вручили перед началом заседания) и задумалась. Там говорится следующее: в соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания №4 за период с 1 апреля по 30 апреля 2018 года МБУ «Автодорстрой» осуществляло содержание автодороги по пр. Ленина (от ул. Кирова до ул. Северо-Западной), в том числе на участке места ДТП. Соответственно, учреждение было информировано о наличии недостатка на дороге и должно было ограничить или прекратить движение по этому участку и установить соответствующие знаки.

Отказ дорожного комитетаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Так кто в итоге будет отвечать за шины на моей машине? Первое заседание ничего не прояснило. Пока что складывается ситуация - «я ни я, и яма не моя». Дорожные чиновники и дорожные рабочие открещиваются от выбоины и перекладывают ответственность на других. А еще оба доказывают, что никакого морального ущерба после ДТП я не получила и что компенсировать его мне не должны! Юрист комитета, например, провел по этому поводу чуть ли не «научное медицинское исследование». Ознакомьтесь, если интересно:

Отказ дорожного комитетаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Следующее заседание состоится 24 октября. В этот день судья планирует заслушать представителя дорожного комитета. А юрист Юрий Кочергин, тем временем, готовит для меня письменный ответ на отзывы ответчиков.

Послесловие

Первое заседание длилось полчаса. В зале суда я чувствовала себя школьницей - мне делали замечания (я не встала, не расслышала, полезла в сумку), строго задавали вопросы, а мои невнятные и путанные ответы смело можно было оценить на «двойку». И мне казалось, что в этом деле виновата я, а не дорожники с их «ничейной» ямой.

Продолжение следует

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