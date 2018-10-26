За шины на моей машине ответит дорожный комитет

26 Окт. 04:00 2018-10-26T06:20:19+03:00

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Напомним, в апреле корреспондент «Комсомолки» угодила в яму, которая «спряталась» между рельсами за мостом на Новом рынке, и подала в суд: на дорожный комитет Барнаула и «Автодорстрой». На втором заседании по делу суд определил виновного.

Наконец-то! Моя дорожная история подходит к концу. Судья приняла решение: отвечать за мои шины будет дорожный комитет Барнаула!

Если на первом заседании я чувствовала себя школьницей-двоечницей, которая толком не понимала, что говорят и что отвечать, то на втором была более уверенной - со мной пришел опытный юрист Александр Парасотченко. Перед началом он дал мне небольшую инструкцию и пояснил:

- Скорее всего, это будет последнее заседание, и суд на нем примет решение.

- А может быть такое, что виновным никого не признают? – спросила я.

- Нет, дорога не может быть бесхозной. За нее в любом случае кто-то несет ответственность.

Несет – но не признает! Слышали бы вы, как представители дорожного комитета и «Автодорстроя» перекладывали эту ответственность друг на друга! Юрист от «Автодорстроя», ссылаясь на всяческие законные акты, доказывала, что содержанием трамвайных переездов (на которых и зияла злосчастная яма) занимается организация, эксплуатирующая такие объекты. А «Автодорстрой» их не эксплуатирует и, соответственно, не несет ответственности за их содержание. И что «Автодорстрою» задание по ремонту дает дорожный комитет, а на ремонт именно этого участка (пр. Ленина/ул.Кулагина) задания не поступало.

Юрист из дорожного комитета, напротив, доказывал, что именно «Автодорстрой» занимается содержанием дорог и, соответственно, именно он должен был выявить аварийный участок. А затем предпринять соответствующие меры – оградить, поставить знаки или же предупредить комитет, чтоб тот дал задание на ремонт.

Досталось и мне: оба представителя попытались уличить меня в грубой неосторожности при управлении авто. Мол, могла бы ехать с меньшей скоростью, могла бы заметить яму и объехать, могла бы почувствовать, что одно колесо прокололось и остановиться, ан нет – зачем-то пробила второе и так далее. И вообще другие же как-то ездили по этому участку!

- Кто-нибудь еще попадал в эту яму? – спросила меня юрист «Автодорстроя».

Вопрос насмешил. Откуда, интересно, я могу такое знать? Я доступ к сводкам ГИБДД не имею и на этом участке не дежурю. А двигалась я, между прочим, предельно осторожно, так как переезжала рельсы. И дыру со своего водительского места не видела. И инспектор ГИБДД в моих действиях вину не нашел – и тому есть письменное подтверждение. Александр Парасотченко добавил, что «надлежащие доказательства наличия в действиях водителя грубой неосторожности, содействовавшей возникновению или увеличению вреда, стороной ответчика не представлены», кроме того, у машин разные габариты, разный клиренс, и что, конечно же, подобные сравнения (с другими автомобилями) здесь не уместны.

К счастью, судью доводы дорожников в отношении меня не убедили. Ответчиком она определила дорожный комитет и вынесла решение: взыскать полную стоимость материального ущерба 9300 рублей и затраты на госпошлину 400 рублей. Итого: 9700 рублей. А вот моральный ущерб, который я оценила в 5 тысяч, доказать не удалось. Справку об «астенотревожном расстройстве» мне выписал эндокринолог, а не психиатр, да и еще и заболевание странное – такого в международной классификации болезней нет.

- Возможно, предполагался диагноз «генерализованное тревожное расстройство», но оно не могло быть вызвано аварией, - сказал юрист дорожного комитета.

«Ну и ладно, все равно ведь победа!» - возликовала я внутренне. Но ликование продолжилось недолго - когда мы получали на руки решение суда, юрист обмолвился, что будет обжалование. И тут я поникла.

- Не расстраивайтесь. Скорее всего, вам и не придется идти на заседание, возражения на апелляционную жалобу ответчиков представим в письменном виде. И, скорее всего, решение суда останется без изменения. Единственное, что возможно – надлежащим ответчиком признают «Автодорстрой», - пояснил Александр Парасотченко.

А что касается денег, с учетом обжалования решения суда в апелляционном порядке, получу я их, скорее всего, к Новому году. Подарочек будет.

Продолжение (к сожалению) следует.

Юрист Александр Парасотченко, тел. 8-923-648-87-88

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