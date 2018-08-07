Кто ответит за шины на моей машине: мировой суд вернул иск

СЕГОДНЯ 06:49 2018-08-07T11:00:33+03:00

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Напомним, корреспондент «Комсомолки» в конце апреля угодила в яму, повредив две шины, и теперь пытается отсудить у дорожников моральный и имущественный ущерб. В июле (после утомительных бюрократических процедур) был подан иск мировому судье (судебный участок №5 Железнодорожного района). И вот пришел ответ.

- Танцуй, письмо из суда! – сказал мне муж, подавая здоровый пухлый конверт формата А-4.

Но что-то мне подсказывало – танцевать пока рано. И точно – судья от моего дела отказался, определив, что адреса ответчиков («Автодорстроя» и дорожного комитета) «не относятся к юрисдикции мирового судьи этого судебного участка». Обращайтесь, мол, в другой суд по месту нахождения любого из ответчиков.

Вот так дела… А я-то подала иск по «месту нахождения» ДТП (Ленина/Кулагина)…

- Странно! – удивилась моя приятельница, которая уже больше десятка лет работает в одном из судов и которая помогала мне с оформлением иска. – Вообще-то и по месту ДТП рассматривали раньше…

- Ну, так что мне теперь делать? В другие два суда нести? – занервничала я.

- Отнеси по месту нахождения «Автодорстроя», - предложила она. – А потом посмотрим. Но дорожный комитет из ответчиков не исключай. Можно, конечно, жалобу на определение суда подать. Но зачем терять время?

Определение судаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

«Боже мой! Зачем я с этим связалась! Надо было нанять адвоката, пусть бы занимался этими «юрисдикциями». Или вообще лучше бросить все и самой купить шины! - тут же понеслись мысли в голове. - Но нет, раз уж взялась за дело, надо дойти до конца. Опыт-то для журналиста полезный – посмотреть, как работает наша судебная система. А может, этот опыт еще кому-нибудь из водителей пригодится - на моих ошибках поучатся…»

- А, кстати, госпошлину тебе постановили вернуть? – прервала поток моих мыслей приятельница.

Нет! В деле отказали, а вот про 700 рублей и 80 копеек почему-то забыли. Тут же набираю номер участка.

- Приходите с заявление на возврат и чеком, - пригласили меня.

По телефону мне пояснили, что заявление на возврат госпошлины можно написать следующим образом: прошу вернуть госпошлину в размере таком-то по иску такому-то в связи с тем, что заявление не подсудно мировому судье участка №5 и что оно было возвращено. И лично принести это заявление в суд вместе с чеком.

Ну вот, теперь дело за «малым»! Отнести в суд заявление, чтобы вернули госпошлину. Потом выяснить, к какому судебному участку относится адрес ответчика – «Автодорстроя» (Линейная, 20). Потом написать заявление в этот участок, распечатать в трех экземплярах со всеми фото, претензиями, актом ГИБДД и пр. Потом оплатить новую госпошлину. Потом отнести документы в суд (о нет, кажется, я не все документы сохранила в электронном виде!) Потом… А потом написать продолжение изматывающей «саги». А, может, все-таки ее конец!?

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