"Подарок" на Новый год: вместо компенсации - апелляция

Напомним, корреспондент «Комсомолки» судится с дорожниками из-за двух пробитых в яме шин. В октябре мировой суд Октябрьского района постановил – за ДТП ответит дорожный комитет Барнаула. Но комитет с решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Октябрьский районный суд.

Напрасно я рассчитывала на то, что моя дорожная эпопея закончится к Новому году, и я получу в качестве "подарка" компенсацию за пробитые покрышки – 9700 рублей. Вместо компенсации случилась апелляция. И Год свиньи начнется с судебного разбирательства. Оно назначено на 16 января (о чем суд меня известил по смс).

- Ваше присутствие на заседании не обязательно, - пояснил мне юрист Александр Парасотченко. – Можно составить ходатайство о рассмотрении дела в ваше отсутствие.

На такое предложение я согласилась с радостью, ибо эта история мне порядком надоела (длится с апреля этого года!). Да и в суде находиться неприятно - я автоматически начинаю испытывать какое-то необъяснимое чувство вины. Будто я сама расковыряла яму, специально угодила в нее и теперь мешаю дорожникам спокойно жить.

А они, между тем, действительно считают меня виноватой. В апелляции (которую мне прислали по почте для ознакомления) юрист дорожного комитета так и написал:

«При данных обстоятельствах имела место вина самого истца. ДТП произошло в светлое время суток, осадков не было, дорожное покрытие было сухим. Трамвайные пути (между которыми и зияла яма, - прим.авт.) не могли препятствовать обзору и оценке дорожного полотна. При должной осмотрительности и внимательности истец могла заметить дорожный недостаток и предпринять меры по предотвращению ДТП…» А еще я должна была почувствовать, как пробила одно колесо, и остановиться, а не пробивать второе.

Такое водительское поведение юрист комитета называет «грубой неосторожностью». А на мой взгляд – так это одни бездоказательные предположения. Яму я - не видела, как пробила колеса - не почувствовала (если бы муж не сказал), а на дороге я - всегда осмотрительна и внимательна. И попробуй, докажи обратное.

- Действительно, надлежащих и достаточных доказательств наличия в ваших действиях грубой неосторожности, содействовавшей возникновению или увеличению вреда, стороной ответчика не представлено, - подтвердил Александр Парасотченко.

В целом же в ситуации, по мнению комитета, виноват «Автодорстрой». Именно эта организация занимается содержанием дорог и должна была выявить аварийный участок. А затем оградить его, поставить знаки или же предупредить комитет, чтобы тот дал задание на ремонт.

- Скорее всего, суд вышестоящей инстанции оставит вынесенное решение без изменения, признав надлежащим ответчиком дорожный комитет, - говорит Александр Парасотченко. – Обычная практика. Тем не менее, госорганы всегда подают апелляционные жалобы, если решение принято не в их пользу.

Сейчас юрист готовит наше возражение на жалобу дорожного комитета. А я, пожалуй, займусь подарками, мандаринками и шампанским...

Продолжение после Нового года.

Юрист Александр Парасотченко,

тел. 8-923-648-87-88

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